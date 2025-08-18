Ficha técnica, preços e itens da série – Fipe Carros

O Chevrolet Onix Premier 2026 já está nas concessionárias, trazendo um visual revitalizado que chama a atenção. A dianteira ganhou um novo design que lembra a Spin, e o interior trouxe novidades bem legais, como um painel de instrumentos digital e uma central multimídia que está maior e bem mais moderna. O preço sugerido para essa nova versão é de R$ 129.190.

Quando falamos do motor, o Onix Premier se destaca com seu 1.0 turbo flex de três cilindros e injeção direta. Embora a potência tenha caído um pouco para 115,5 cv, o torque continua forte, com 16,3 kgfm usando gasolina e 16,8 kgfm com etanol. Pensando em desempenho, a Chevrolet garante que ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos e pode alcançar até 17,7 km/l na estrada. Isso é música para os ouvidos de quem curte viajar com eficiência!

De acordo com números da Fenabrave, entre janeiro e julho, o Onix conseguiu emplacar 42.083 unidades. Ele ficou atrás de gigantes como o Volkswagen Polo e o Fiat Argo, que lideraram o mercado com 70.157 e 54.435 carros vendidos, respectivamente.

Equipamentos de Série do Chevrolet Onix Premier 2026

Agora, o Onix Premier 2026 vem equipado com uma série de itens bem legais. São duas entradas USB na frente (uma tipo A e outra tipo C) e mais duas entradas atrás só para carregar dispositivos. Segurança em primeiro lugar: o modelo conta com seis airbags, ar-condicionado digital automático e um interior com acabamento premium que dá aquele toque especial.

Quando o assunto é tecnologia, não podemos esquecer do Bluetooth, que permite conectar até dois celulares ao mesmo tempo, e uma câmera de ré digital que ajuda muito na hora de estacionar. O sistema Chevrolet MyLink traz uma tela LCD de 11" e já é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Ah, e falando em som, o carro tem seis alto-falantes para você curtir suas playlists com qualidade.

Entre outros recursos, o Onix Premier também vem com controle de velocidade de cruzeiro, controle eletrônico de estabilidade e tração, além do Easy Park, que é um assistente de estacionamento automático. Os faróis de neblina são em LED, e o painel digital de 8" pode ser personalizado de acordo com seu gosto.

E tem mais: as rodas de liga leve de aro 16" têm um design exclusivo da versão Premier. Os sensores de estacionamento, o sistema de fixação Isofix para cadeirinhas infantis e até o volante esportivo com revestimento premium tornam a experiência de dirigir ainda mais agradável.

Ficha Técnica do Chevrolet Onix Premier 2026

Aqui estão alguns detalhes técnicos para você ficar por dentro:

Aspecto Especificação Motor 1.0 Turbo Câmbio Automática, 6 marchas Tração Dianteira Potência 116 cv a 5.500 rpm (E) Torque 16,8 kgfm a 2.000 rpm (E) / 16,3 kgfm a 2.000 rpm (G) Velocidade Máx. 187 km/h 0-100 km/h 10,1 s Consumo Cidade 8,3 km/l (E) / 11,9 km/l (G) Consumo Estrada 10,7 km/l (E) / 15,1 km/l (G) Comprimento 4.163 mm Largura 1.731 mm Altura 1.471 mm Entre-eixos 2.551 mm Capacidade do tanque de combustível 44 litros Capacidade de bagagem/carga 303 litros Peso Líquido 1.085 kg Carga Útil 375 kg Rodas e Pneus Liga leve, 195/55 R16 Garantia total 60 meses

Se você curte tecnologia e conforto, o Onix Premier 2026 é uma opção muito interessante. A combinação de estilo, eficiência e recursos torna esse carro uma escolha excelente para quem ama pegar a estrada ou enfrentar o dia a dia na cidade.