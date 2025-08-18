Isabelle Drummond adota novo visual para papel de antagonista

Após um tempo longe das novelas, Isabelle Drummond está voltando à telinha com um papel de destaque. A atriz foi confirmada no elenco de “Coração Acelerado”, a nova novela das 19h da Globo, que deve estrear em janeiro de 2026. Desta vez, Isabelle interpretará uma vilã, mudando seu perfil habitual de personagens dóceis e carismáticas, o que promete surpreender muitos telespectadores.

Sua nova personagem é filha de uma poderosa empresária do mundo da música, Zilá, que será interpretada por Leandra Leal. As duas já trabalharam juntas na novela “Cheias de Charme”, de 2012, mas agora se reencontram em lados opostos da história, o que promete criar momentos de grande tensão dramática.

Isabelle compartilhou sua empolgação com o novo projeto: “O convite veio do Carlos Araújo (diretor). Eu entendi que era o momento, principalmente porque acredito muito nas telenovelas, e as pessoas têm muita expectativa sobre meu retorno. Eu amo as novelas”, disse ela. Recentemente, a atriz também apareceu nas redes sociais com um novo visual, o que já indica sua transformação para esta nova fase.

### A Novela: Música, Rivalidades e o Sertão Moderno

“Coração Acelerado” é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e se passará em Goiás. A trama trará uma visão atual do sertão brasileiro, explorando temas como música, rivalidades e superação. A novela abordará os bastidores do sucesso no universo sertanejo, misturando drama familiar e romance, com uma forte conexão ao Brasil profundo.

Carlos Araújo é o responsável pela direção artística e promete dar um ritmo marcante à produção. A novela sucederá “Dona de Mim”, que foi escrita por Rosane Svartman.

### Elenco Confirmado

A nova produção contará com um elenco forte e diversificado. Alguns dos nomes já confirmados são:

– Isabelle Drummond

– Leandra Leal

– Thomás Aquino

– Antonio Calloni

– Gabz

– Isadora Cruz

– Gabriel Godoy

– Marcos Caruso

– Lucy Alves

– Stepan Nercessian

– Luiz Henrique Nogueira

– Daniel de Oliveira

– Diego Martins

– Evaldo Macarrão

– Guito

Com essa combinação de talento e uma história envolvente, “Coração Acelerado” se apresenta como uma das grandes apostas da Globo para 2026.