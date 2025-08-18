Ram diminui preço da Rampage Big Horn 2026 em R$ 38 mil

A nova Ram Rampage Big Horn 2026 traz uma novidade que vai facilitar a vida de quem dirige: agora vem de fábrica com sensores de estacionamento na frente. Isso é um baita diferencial, principalmente pra quem roda em cidades movimentadas e precisa de um pouco mais de segurança na hora de estacionar. E se você está de olho nessa picape, já pode encontrar versões na cor Vermelho Flame, que ficou bem chamativa.

Essa versão Big Horn 2.2 Diesel custa, em média, R$ 242.990,00 para o público geral. Mas, se você é um produtor rural ou empresa que se encaixa nos requisitos, pode levar a picape por apenas R$ 204.990,00, economizando R$ 38.000,00. Uma baita oportunidade que pode rolar até 4 de setembro de 2025, mas só para vendas diretas e microempresas—ou seja, não dá pra aproveitar se você for pessoa física ou taxista, por exemplo.

O que esconde sob o capô? Um motor 2.2 turbodiesel que entrega 200 cv e um torque impressionante de 45,9 kgfm. A transmissão é automática com nove marchas e a tração 4×4 tem tudo a ver com quem gosta de pegar estrada ou, quem sabe, um terreno mais difícil. O consumo? Pelo selo do Inmetro, você vai conseguir fazer 10,6 km/l na cidade e até 13,3 km/l na estrada. Isso significa menos paradas no posto e mais autonomia pra sua aventura.

Sobre as dimensões, a Rampage mantém a mesma configuração: 5,03 metros de comprimento, 1,89 m de largura, 1,78 m de altura e 2,99 m de entre-eixos. O espaço da caçamba é bem amplo, chegando a 980 litros, perfeito para transportar tudo com conforto. E se você for carregar cargas mais pesadas, a picape suporta até 750 kg nas versões com motor a gasolina, tudo tranquilamente.

A tecnologia também não fica de fora. A Ram Rampage Big Horn 2026 conta com freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold, além de rodas de liga leve de 17 polegadas e um quadro de instrumentos Full Digital de 10,3″. E para quem está sempre com o celular na mão, o carregador por indução e os seis airbags garantem mais segurança e conforto na hora de dirigir.

Chegando nas funcionalidades, não faltam recursos modernos. Ela traz seis portas USB, com três do tipo C que oferecem carregamento rápido, além de ar-condicionado digital dual zone e controle de cruzeiro. A câmera de ré faz a diferença em manobras, e a central multimídia Uconnect de 12,3″ é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Dá pra imaginar levar essa máquina na estrada, não é? E com faróis de neblina em LED que têm função de Cornering, as noites chuvosas vão ficar menos desafiadoras. É aquele tipo de carro que une força e sofisticação, ideal para quem não abre mão de conforto ao dirigir.

Se você ficou curioso, aqui vai um resumo rápido com os preços e links de interesse pra quem está considerando essa picape. Uma opção e tanto para quem busca um veículo robusto e estiloso!