Está com uma unha encravada? Saiba o que fazer para tratar e como evitar piorar

A unha encravada pode trazer muita dor e riscos à saúde, sendo abertura para infecções que podem piorar com o tempo.

A unha encravada é um problema frequente que afeta muitas pessoas, podendo causar dor intensa, inflamação e até infecções se não for tratada corretamente. Além do desconforto imediato, a condição pode comprometer a mobilidade, dificultar atividades diárias e gerar irritações contínuas na região.

Calçados inadequados, corte incorreto das unhas, predisposição genética e traumas locais aumentam o risco de desenvolver unha encravada. Quando a situação evolui sem cuidados, pode surgir pus, vermelhidão intensa e até necessidade de intervenção médica.

Por isso, identificar os sinais precocemente e adotar medidas preventivas e de alívio é essencial para preservar a saúde dos pés e evitar complicações mais sérias que podem comprometer a qualidade de vida.

5 técnicas para aliviar a unha encravada em casa

Aliviar a unha encravada em casa exige atenção, cuidados delicados e medidas que reduzam a dor, a inflamação e o risco de infecção. Com técnicas simples e consistentes, é possível melhorar o conforto enquanto se planeja um tratamento definitivo.

Mergulhar os pés em água morna

Mergulhar os pés em água morna várias vezes ao dia ajuda a reduzir a inflamação e amolecer a pele ao redor da unha. Adicionar sal ou sabonete neutro potencializa o efeito calmante, melhora a circulação local e facilita manobras suaves para aliviar a pressão.

Usar compressas de algodão

Colocar pequenas tiras de algodão ou gaze entre a unha e a pele ajuda a levantar a ponta da unha encravada. A técnica reduz a pressão sobre a pele, diminui a dor e evita que a unha penetre ainda mais. Além disso, o algodão pode ser trocado diariamente, mantendo a área higienizada e prevenindo o surgimento de bactérias ou vermelhidão.

Aplicar pomadas anti-inflamatórias

Pomadas com ação anti-inflamatória ou antibiótica aliviam o desconforto e ajudam a prevenir infecções. Aplicar o produto na região afetada após a limpeza e secagem correta do pé melhora a cicatrização e reduz a sensibilidade. Esse cuidado deve ser repetido diariamente.

Usar calçados confortáveis

Evitar sapatos apertados ou de bico fino reduz a pressão sobre a unha encravada. Optar por calçados abertos ou mais largos minimiza o contato da unha com o tecido, aliviando dor e evitando agravamento. Essa medida simples, combinada com os demais cuidados, favorece o conforto diário.

Cortar a unha corretamente

Cortar a unha de forma reta, sem arredondar as extremidades, evita que ela volte a encravar. Utilizar cortadores limpos e seguir técnicas adequadas reduz o risco de reincidência. Além disso, aparar as unhas regularmente mantém o pé saudável, promove higiene e auxilia na prevenção de complicações.

Como tratar a unha encravada corretamente?

Tratar a unha encravada corretamente exige atenção profissional, higiene rigorosa e hábitos preventivos. O cuidado adequado reduz o risco de infecção, melhora a dor e favorece a recuperação completa. A seguir, cinco dicas essenciais para um tratamento eficaz:

Procure um podólogo ou médico especialista ao perceber dor intensa, vermelhidão ou secreção, garantindo avaliação adequada e orientação correta.

Mantenha os pés limpos e secos, lavando diariamente e evitando contato com ambientes contaminados para reduzir o risco de infecção.

Evite cortar a unha de forma irregular ou profunda, pois isso pode agravar o problema e dificultar a cicatrização.

Utilize calçados confortáveis e evite atividades que exerçam pressão excessiva sobre os dedos, prevenindo inflamações e novas encravadas.

Siga todas as orientações médicas quanto ao uso de pomadas, curativos ou procedimentos, garantindo que a unha encravada seja tratada de forma completa e segura.

Adotando essas práticas, é possível aliviar a dor, reduzir inflamações e evitar complicações associadas à unha encravada. Combinar cuidados caseiros com orientação profissional garante tratamento seguro, promove cicatrização eficiente e previne recorrências, preservando a saúde dos pés e a qualidade de vida.

