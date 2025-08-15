Notícias

Feira Verde ocorre no Cristo Rei e 18 vilas; confira horários

Troca de Recicláveis por Alimentos em Ponta Grossa

O programa Feira Verde, que é uma iniciativa da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Ponta Grossa, terá uma programação especial ao longo do mês de agosto. O objetivo dessa ação é recolher materiais recicláveis e trocá-los por frutas, verduras e legumes.

Esse programa é importante não apenas para estimular o descarte correto de resíduos, mas também para apoiar a agricultura familiar e fortalecer a segurança alimentar na região.

Programação de Coleta para Esta Sexta-Feira, 15 de Agosto:

Equipe 1

  • Cristo Rei: 08h30, Avenida Edson Ribeiro, em frente ao Armazém Lyon
  • N. Cristo Rei: 09h45, Rua do Carpinteiro, na praça
  • Edwiges: 11h00, Rua Rio Sena, em frente à igreja
  • Planalto: 13h30, Rua Emílio M. Machado com Ámilton Volpi
  • Idelmira: 14h30, Rua Bernardino de Campos, no final da rua

Equipe 2

  • Guaragi 1: 08h30, Quadra de futebol (praça), Rua Visconde do Rio Branco
  • Guaragi 2: 09h30, Rua Barão do Serro Azul, em frente à escola
  • Roxo Roiz 2: 10h15, Rua próxima à mercearia
  • Roxo Roiz 1: 11h00, Rua em frente à igreja católica
  • Santa Cruz 2: 13h30, na PR-151
  • Santa Cruz: 13h45, em frente à igreja católica
  • Sutil: 15h00, campo de futebol

Equipe 3

  • Pinheirinhos: 08h45, Associação de moradores, Rua Bom Jesus
  • Conchas Velhas: 10h00, BR-487, ponto de referência: entrada para a casa de retiros Copiosa Redenção
  • Colônia Trindade: 10h30, área verde ao lado da BR-487, ponto de referência: lanchonete Trindade
  • Uvaia: 11h00, pátio da igreja
  • Bocaina 1: 13h30, ponto de ônibus
  • Bocaina 2: 14h00, ponto de ônibus
  • São Lucas: 14h30, Rua Ipê, em frente ao bar

A Secretaria destaca que a programação pode ser cancelada em caso de chuva. O tempo de permanência do caminhão em cada local dependerá do tamanho da fila e do número de pessoas sendo atendidas.

Essa troca de recicláveis por alimentos é uma forma de incentivar a população a se envolver na preservação do meio ambiente e ainda garantir acesso a alimentos frescos e saudáveis.

