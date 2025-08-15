Volkswagen corta preço do Tera MPI em R$ 14.018 para PcD

O Volkswagen Tera MPI está com tudo e disponível especialmente para vendas diretas a pessoas com deficiência. O modelo mais básico, a versão 1.0 MPI MT, teve um pequeno reajuste de R$ 1.900, mas mesmo assim, ainda oferece um desconto considerável para o público PcD. Lembrando que isso inclui isenções de ICMS e IPI.

No dia a dia, o preço de tabela desse Tera é de R$ 105.890. Entretanto, se você se encaixa nos critérios para PcD, o valor despenca para R$ 91.871,83. Isso significa uma economizada de nada menos que R$ 14.018,17. Essa informação foi confirmada por uma concessionária, então pode ficar tranquilo!

Para quem vai optar por essa versão de entrada, vale lembrar que o veículo foi projetado com um foco em simplicidade. Os materiais do painel, das portas e do console são em sua maioria de plástico rígido, enquanto os bancos são revestidos em tecido e os para-choques têm um acabamento em cinza fosco.

Agora, falando do motor, o Volkswagen Tera MPI está equipado com um motor 1.0 aspirado flex. Ele entrega 84 cv e 10,3 kgfm de torque com etanol, e 77 cv com o mesmo torque usando gasolina. O câmbio é manual de cinco marchas, usando a confiável caixa MQ200 da Aisin. Quem já passou horas no trânsito sabe como um câmbio eficiente pode fazer toda a diferença.

Em termos de consumo, o Tera promete 13,2 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada com gasolina, de acordo com dados do Inmetro. Com etanol, as médias caem para 9,1 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada. Então, se você gosta de fazer uma viagem longa, é bom ter isso em mente.

Uma das coisas mais legais do Tera MPI é que ele é o primeiro carro com motor 1.0 aspirado e câmbio manual no Brasil a oferecer frenagem autônoma de emergência. Isso é um baita diferencial em termos de segurança! Além disso, ele vem com um painel digital de 8 polegadas e uma central multimídia VW Play Connect de 10,1 polegadas, que se integra com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Para quem gosta de tecnologia, isso é um prato cheio.

Falando em conforto, o SUV compacto tem boa dimensão: são 1,78 metro de largura, 1,50 metro de altura e um entre-eixos de 2,57 metros. Isso garante espaço interno para os passageiros, e o porta-malas é de 350 litros, que atende bem para o uso diário, sem estresse.

E para deixar tudo mais claro, aqui vai um resumo das configurações e valores do Tera para PcD:

Configurações Preço de tabela Preço para PcD Descontos 1.0 MPI MT R$ 105.890,00 R$ 91.871,83 R$ 14.018,17

Com tudo isso, dá para ver que o Tera MPI não é apenas uma opção acessível, mas também traz um bom pacote em termos de conforto e tecnologia.