Seu ouvido está entupido? Veja 5 dicas caseiras para fazer uma limpeza profunda e segura

Quando o ouvido está entupido, pode haver muita dificuldade para ouvir e até um incômodo persistente, que coça e machuca.

O ouvido entupido gera desconforto e pode indicar problemas que vão desde o acúmulo de cera até infecções e alterações na pressão interna. Esse quadro pode afetar a audição, causar dores e até levar a vertigens, prejudicando a qualidade de vida.

As causas do ouvido entupido incluem excesso de cerume, presença de água no canal auditivo, inflamações, sinusites e até variações de pressão em viagens aéreas ou mergulhos. As causas são muitas, assim como os tratamentos.

Ignorar esse problema pode acarretar complicações mais sérias, como infecções ou perda auditiva temporária. Por isso, reconhecer os sintomas, entender as possíveis causas e conhecer formas seguras de desentupir o ouvido são medidas essenciais para preservar a saúde auditiva e evitar desconfortos.

5 técnicas caseiras para desentupir o ouvido

Muitas vezes, técnicas simples e caseiras ajudam a aliviar o ouvido entupido, trazendo conforto e facilitando a audição. Contudo, é importante aplicá-las corretamente para evitar danos e consultar um profissional se os sintomas persistirem.

Saiba mais: Chery Fulwin T11 EREV inicia pré-venda com tela de 30 polegadas

Técnica do Valsalva

A técnica do Valsalva ajuda a equalizar a pressão no ouvido médio, aliviando a sensação de entupimento causada por mudanças de pressão. Para executar, siga estes passos:

Feche a boca e aperte as narinas com os dedos para vedar as narinas.

Inspire profundamente e tente expirar suavemente pelo nariz fechado, como se estivesse soprando.

Repita o processo até sentir o ouvido desentupir, mas sem forçar para evitar lesões.

Uso de óleo mineral ou azeite

O óleo mineral ou azeite aquecido pode amolecer o excesso de cera no ouvido, facilitando sua remoção natural. Para aplicar, faça o seguinte:

Aqueça levemente algumas gotas de óleo ou azeite até a temperatura corporal (testando no pulso).

Com um conta-gotas, pingue de 2 a 3 gotas no ouvido entupido.

Mantenha a cabeça inclinada para o lado contrário por 5 minutos para o óleo agir.

Repita até 2 vezes por dia, evitando em casos de dor ou secreção.

Inalação de vapor

A inalação de vapor ajuda a descongestionar as vias aéreas e os canais auditivos, aliviando o entupimento, especialmente quando associado a resfriados. Para realizar:

Ferva água e coloque em uma bacia resistente.

Cubra a cabeça com uma toalha para concentrar o vapor.

Inspire o vapor lentamente por 10 a 15 minutos, mantendo os olhos fechados.

Repita uma vez ao dia para melhores resultados.

Manobra de deglutição

Engolir ajuda a abrir as trompas de Eustáquio, equilibrando a pressão no ouvido médio. Para usar essa técnica:

Mastigue chiclete ou tome goles pequenos de água.

Faça movimentos de engolir várias vezes seguidas.

Continue até sentir o alívio da sensação de ouvido entupido.

Compressa morna

A compressa morna sobre a orelha pode ajudar a aliviar a pressão e estimular a drenagem do ouvido. Para aplicar:

Molhe um pano limpo em água morna (não quente).

Torça para eliminar o excesso de água.

Coloque o pano sobre a orelha por 5 a 10 minutos.

Repita várias vezes ao dia conforme necessidade.

Saiba mais: Estado cria Território do Turismo Campos Gerais para setor

Outras dicas para evitar o entupimento do ouvido

Prevenir o ouvido entupido envolve hábitos simples que mantêm o canal auditivo limpo e saudável. Além disso, tais cuidados evitam complicações e promovem o conforto diário. Veja cinco dicas práticas para ajudar na prevenção.

Evite usar hastes flexíveis para limpar os ouvidos, pois elas empurram a cera para dentro, aumentando o risco de entupimento. Proteja os ouvidos da entrada de água durante banhos e natação, utilizando tampões apropriados para evitar infiltrações. Mantenha o ambiente livre de poeira e evite exposição prolongada a fumaça, já que irritações nas vias aéreas podem causar entupimentos. Consulte um otorrinolaringologista periodicamente para avaliação e limpeza profissional do ouvido, prevenindo acúmulo excessivo de cerume. Evite o uso indiscriminado de medicamentos sem orientação médica, especialmente sprays e gotas auriculares, que podem causar irritações ou alergias.

Veja mais: Pare de guardar estes utensílios de cozinha feitos de plástico: eles fazem muito mal à saúde!