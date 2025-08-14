BYD Yuan Up: SUV elétrico estreia em Hong Kong

A BYD, sempre antenada nas tendências do mercado, acaba de lançar em Hong Kong o SUV compacto totalmente elétrico Yuan Up, agora chamado de Atto 2. Ele chegou com um preço inicial de 155.000 dólares de Hong Kong, que dá cerca de R$ 107 mil. Se você está pensando em investir em um elétrico, essa pode ser uma grande oportunidade.

Voltado especialmente para jovens e pequenas famílias, o Atto 2 se destaca como uma opção acessível e prática. Não é por acaso que, antes mesmo de ser oficialmente lançado, o modelo já conquistou mais de 200 pedidos. Segundo o gerente da BYD na região, isso demonstra o quanto o carro está chamando a atenção do público.

Design Impecável

Externamente, o Atto 2 não decepciona. Com faróis estreitos de LED que dão um ar moderno, para-choques robustos e aquele teto panorâmico que todo mundo ama, ele se impõe nas ruas. Suas maçanetas embutidas e lanternas integradas adicionam um toque de sofisticação. Para quem gosta de medir as medidas, ele tem 4.310 mm de comprimento, 1.830 mm de largura e 1.675 mm de altura, com um entre-eixos de 2.620 mm. E ele roda com pneus 215/65 R16, que garantem uma boa pegada.

Versões e Variedades

Na China continental, você encontra oito versões do Yuan Up, com preços que variam entre 96.800 e 119.800 yuans (cerca de US$ 13.500 a US$ 16.800). Ele fez sua estreia em março de 2024 e já circula em mercados internacionais como Brasil e Europa. Para quem gosta de diversidade, essa gama é uma mão na roda.

Interior Cheio de Recursos

O que realmente impressiona no Atto 2 é o interior. Para o preço, ele oferece itens raros, como um head-up display e bancos em couro perfurado com ajuste elétrico. E quem não aprecia um console central com carregamento sem fio? Além disso, você ainda conta com um seletor de marcha de cristal e, claro, amplos porta-copos, ideais para os cafés rápidos nos dias de semana.

Desempenho e Autonomia

E quando falamos de desempenho, a versão básica com motor de 95 cv acelera de 0 a 100 km/h em 12 segundos. Mas se você quer algo mais ágil, a versão de 177 cv faz esse caminho em apenas 7,9 segundos. Com um alcance que varia de 301 km a 401 km, dependendo da bateria, é mais um ponto positivo para quem busca liberdade nas estradas.

Presença da BYD

A BYD realmente tem se fortalecido em Hong Kong, com mais de 17.000 veículos vendidos desde 2022 e 12 lojas espalhadas pela região. Em julho, a empresa registrou a venda de 344.296 veículos de nova energia, evidenciando um crescimento de 0,56% em relação ao ano anterior, apesar de uma queda de 10% em relação ao mês anterior. No mercado internacional, as vendas dispararam, com um aumento anual de impressionantes 169%.

Com o lançamento do Atto 2, a BYD mostra que está disposta a expandir sua presença global, trazendo eletrificação acessível e compacta para os consumidores que buscam um SUV moderno e prático.