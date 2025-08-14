Volkswagen diminui preço da Nivus Comfortline para PcD

O Volkswagen Nivus Comfortline é uma opção que continua disponível para vendas diretas focadas em pessoas com deficiência (PcD). A campanha vai até o dia 31 de agosto e, se você está interessado, é bom ficar de olho nas oportunidades. O desconto para essa categoria aumentou um pouquinho ao longo do mês, mesmo que o preço final tenha subido um pouco também — isso acontece quando o mercado em geral passa por reajustes. Porém, a boa notícia é que o modelo ainda conta com isenção total de IPI e um bônus especial de fábrica, que pode ajudar a aliviar os custos.

Para quem está curioso sobre preços, a versão Comfortline 200 TSI, que é bem reconhecida pela sua relação custo-benefício, sai por R$ 146.290,00 na tabela normal. Mas ao considerar a compra para PcD, o valor despenca para R$ 119.872,20! Isso representa uma economia de R$ 26.417,80. Esses valores são os que conseguimos verificar recentemente em uma concessionária, mas é sempre bom lembrar that podem variar pelo Brasil.

Nas concessionárias, você encontra informações sobre quais doenças são elegíveis, a documentação necessária e até detalhes sobre como funciona o processo de venda para PcD. É sempre bom se informar bem, especialmente se é a primeira vez que você está considerando essa modalidade.

O motor do Volkswagen Nivus Highline é o famoso 1.0 TSI, que gera até 128 cv com etanol ou 116 cv com gasolina. O torque é bem respeitável, com 20,4 kgfm disponíveis. O câmbio automático de seis marchas facilita a vida, e a tração é dianteira, o que proporciona uma condução leve e ágil.

Falando sobre performance, no primeiro semestre de 2025, o Nivus mostrou que tem seu valor no mercado, com 22.662 unidades vendidas. Apesar de ser um bom número, ele ficou atrás do Fiat Fastback, que vendeu 25.161 unidades. E logo em seguida vem o Citroën Basalt, com 10.017 unidades.

Mas o que vem de série nessa versão Comfortline? O Nivus traz um sistema de som touchscreen “VW Play” com uma tela de 10″, além de seis airbags para garantir a segurança. O ar-condicionado é eletrônico, com temperatura ajustável, e o banco do motorista tem ajuste milimétrico de altura, perfeito pra quem passa muito tempo no trânsito.

Além disso, o modelo tem um painel digital de 8″, fixação para assentos infantis com ISOFIX, iluminação no porta-malas e, um item que muita gente gosta, carregamento de celular por indução! Os detalhes não param por aí: as rodas são de liga leve, escurecidas de 16″, e há sensores de estacionamento traseiros e câmera de ré para dar aquela ajuda nas manobras.

Se você está pensando em fazer uma comprinha e se encaixa nos critérios, vale a pena conferir essa oportunidade do Volkswagen Nivus Comfortline!