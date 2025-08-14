Nissan reduz preço da Frontier Platinum em R$ 59.700 para CNPJ

A Nissan Frontier Platinum está em destaque com uma promoção imperdível para vendas diretas a empresas e produtores rurais. Para quem precisa desse tipo de picape, essa é uma ótima oportunidade, já que a oferta vai até o dia 2 de setembro ou até acabarem as 50 unidades disponíveis. A redução de preço para esses grupos é bem generosa, com um desconto que pode chegar a R$ 14 mil em relação ao mês passado.

A montadora japonesa está buscando alavancar suas vendas, já que a picape não tem vendido tanto quanto esperado nos últimos tempos. A Platinum AT 4X4, que normalmente tem um preço de R$ 315.690 para o público em geral, agora sai por apenas R$ 255.990 para empresas e profissionais do campo. Isso significa uma economia de R$ 59.700! E isso foi verificado pelo portal Fipe Carros.

Motor e Performance

Sob o capô, a Frontier Platinum AT 4X4 conta com um motor diesel 2.3 litros Bi-Turbo, proporcionando 190 cavalos de potência e um torque robusto de 45,9 kgfm, que aparece entre 1.500 e 2.500 rpm. Isso é excelente para quem precisa de força e confiança, seja para trabalho ou aventuras.

Dimensões e Capacidade

Em termos de tamanho, essa picape não decepciona: são 5.260 mm de comprimento, 1.850 mm de largura e 3.150 mm entre os eixos. A altura dela é de 1.830 mm, e com uma distância do solo de 249 mm, ela está pronta para encarar qualquer terreno. E claro, não podemos esquecer que ela suporta até 1.005 kg de carga — uma grande aliada para quem precisa transportar peso.

Vendas e Concorrência

Segundo a Fenabrave, a Nissan emplacou apenas 4.180 unidades da Frontier até julho de 2025. Para você ter uma ideia, a Toyota Hilux lidera o segmento com 28.522 veículos vendidos. Logo atrás estão a Ford Ranger, com 19.080, e a Chevrolet S10, com 16.432. É um mercado competitivo, e a Nissan sabe que precisa se destacar.

O Futuro da Frontier

Os fãs da Frontier estão ansiosos pela nova versão, a Frontier 2027, que promete um visual renovado e várias melhorias. A montadora menciona que haverá um design inovador e uma central multimídia aprimorada, além de um pacote avançado de tecnologias para assistência ao motorista. É claro que quem dirige em estrada já sente a diferença que esses recursos podem fazer, não é mesmo?

Teaser do Novo Modelo

Recentemente, a Nissan soltou um teaser do que vem por aí. A nova Frontier trará inspirações da geração atual do Kicks, com algumas linhas horizontais novas nos LEDs diurnos, o que promete dar um toque moderno ao visual. Fica a expectativa de como serão os faróis principais, que provavelmente estarão juntos à grade frontal, trazendo um visual mais integrado e moderno.

Preços e Descontos

Aqui estão os detalhes da promoção atual da Nissan Frontier Platinum:

Configurações Preço de mercado Preço CNPJ Desconto Platinum AT 4X4 R$ 315.690,00 R$ 255.990,00 R$ 59.700,00

Esses preços fazem você pensar em trazer uma Frontier para casa, não é? Uma parcela da nova geração de picapes que promete trazer ainda mais novidades para o mercado e encantar motoristas como você.