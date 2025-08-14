Motos mais vendidas até 13 de agosto de 2025 segundo a Fipe

Agosto já está quase na metade e a Honda CG 160 continua firme na liderança de vendas. Este mês, a moto conquistou 16.845 unidades vendidas, e ao todo, já são impressionantes 284.818 emplacamentos em 2025. Não é à toa que essa belezura é a queridinha das ruas!
Em segundo lugar, temos a Honda Biz, que vendeu 8.826 unidades em agosto, alcançando um total de 160.800 até agora. Essa moto é famosa pela sua praticidade e conforto, ideal para quem precisa encarar o dia a dia. Logo atrás, a Honda NXR 160 Bros aparece em terceiro com 6.625 motos vendidas, apenas 51 unidades à frente da Honda Pop 110i, que emplacou 6.564 motos no mesmo período. Um verdadeiro duelo de potência e economia!
No quinto lugar do ranking, temos a Mottu Sport 110i com 4.318 unidades vendidas, mostrando um crescimento de 13% comparado a julho. Para a galera que curte uma pilotagem leve e ágil, essa é uma ótima opção. Logo depois, a Yamaha YBR 150 aparece com 3.415 emplacamentos, seguida pela Honda CB 300F, com 2.450 unidades. E não podemos esquecer da Yamaha Fazer 250, fechando o mês com 1.797 motos vendidas.
A Honda PCX 160 vem em nono lugar, com 1.790 unidades emplacadas, ideal para quem ama rodar com estilo e conforto. E para terminar a lista das 10 mais vendidas, temos a Shineray XY 125, com 1.736 unidades registradas. Sem dúvida, esse segmento está quente!
De acordo com a Fenabrave, de janeiro a julho, a Honda domina o mercado brasileiro, com 824.011 motos vendidas. A Yamaha ocupa o segundo lugar, com 173.939 unidades comercializadas, e a Shineray segue em terceiro, com 70.536 veículos emplacados.
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|16.845
|2º
|Honda Biz
|8.826
|3º
|Honda NXR 160 Bros
|6.625
|4º
|Honda Pop 110i
|6.564
|5º
|Mottu Sport 110i
|4.318
|6º
|Yamaha YBR 150
|3.415
|7º
|Honda CB 300F
|2.450
|8º
|Yamaha Fazer 250
|1.797
|9º
|Honda PCX 160
|1.790
|10º
|Shineray XY 125
|1.736
|11º
|Yamaha XTZ 250
|1.598
|12º
|Yamaha Fazer 150
|1.534
|13º
|Honda XRE 190
|1.380
|14º
|Honda Sahara 300
|1.293
|15º
|Shineray SHI 175
|1.157
|16º
|Yamaha Crosser 150
|1.074
|17º
|Honda Elite 125
|1.039
|18º
|Yamaha NMax
|758
|19º
|Shineray XY 50
|706
|20º
|Shineray XY 150
|680
Reconhecendo que esse ranking foi produzido em colaboração com dados da Fenabrave, é fácil perceber que o mercado brasileiro de motos continua vibrante. Cada modelo traz algo único para as nossas estradas. E aí, qual deles você escolheria para a próxima aventura?