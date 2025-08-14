Mundo Automotivo

Motos mais vendidas até 13 de agosto de 2025 segundo a Fipe

As motos mais vendidas até dia 23 de junho de 2025
Agosto já está quase na metade e a Honda CG 160 continua firme na liderança de vendas. Este mês, a moto conquistou 16.845 unidades vendidas, e ao todo, já são impressionantes 284.818 emplacamentos em 2025. Não é à toa que essa belezura é a queridinha das ruas!

Em segundo lugar, temos a Honda Biz, que vendeu 8.826 unidades em agosto, alcançando um total de 160.800 até agora. Essa moto é famosa pela sua praticidade e conforto, ideal para quem precisa encarar o dia a dia. Logo atrás, a Honda NXR 160 Bros aparece em terceiro com 6.625 motos vendidas, apenas 51 unidades à frente da Honda Pop 110i, que emplacou 6.564 motos no mesmo período. Um verdadeiro duelo de potência e economia!

No quinto lugar do ranking, temos a Mottu Sport 110i com 4.318 unidades vendidas, mostrando um crescimento de 13% comparado a julho. Para a galera que curte uma pilotagem leve e ágil, essa é uma ótima opção. Logo depois, a Yamaha YBR 150 aparece com 3.415 emplacamentos, seguida pela Honda CB 300F, com 2.450 unidades. E não podemos esquecer da Yamaha Fazer 250, fechando o mês com 1.797 motos vendidas.

A Honda PCX 160 vem em nono lugar, com 1.790 unidades emplacadas, ideal para quem ama rodar com estilo e conforto. E para terminar a lista das 10 mais vendidas, temos a Shineray XY 125, com 1.736 unidades registradas. Sem dúvida, esse segmento está quente!

De acordo com a Fenabrave, de janeiro a julho, a Honda domina o mercado brasileiro, com 824.011 motos vendidas. A Yamaha ocupa o segundo lugar, com 173.939 unidades comercializadas, e a Shineray segue em terceiro, com 70.536 veículos emplacados.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
Honda CG 16016.845
Honda Biz8.826
Honda NXR 160 Bros6.625
Honda Pop 110i6.564
Mottu Sport 110i4.318
Yamaha YBR 1503.415
Honda CB 300F2.450
Yamaha Fazer 2501.797
Honda PCX 1601.790
10ºShineray XY 1251.736
11ºYamaha XTZ 2501.598
12ºYamaha Fazer 1501.534
13ºHonda XRE 1901.380
14ºHonda Sahara 3001.293
15ºShineray SHI 1751.157
16ºYamaha Crosser 1501.074
17ºHonda Elite 1251.039
18ºYamaha NMax758
19ºShineray XY 50706
20ºShineray XY 150680

Reconhecendo que esse ranking foi produzido em colaboração com dados da Fenabrave, é fácil perceber que o mercado brasileiro de motos continua vibrante. Cada modelo traz algo único para as nossas estradas. E aí, qual deles você escolheria para a próxima aventura?

