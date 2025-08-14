Motos mais vendidas até 13 de agosto de 2025 segundo a Fipe

Agosto já está quase na metade e a Honda CG 160 continua firme na liderança de vendas. Este mês, a moto conquistou 16.845 unidades vendidas, e ao todo, já são impressionantes 284.818 emplacamentos em 2025. Não é à toa que essa belezura é a queridinha das ruas!

Em segundo lugar, temos a Honda Biz, que vendeu 8.826 unidades em agosto, alcançando um total de 160.800 até agora. Essa moto é famosa pela sua praticidade e conforto, ideal para quem precisa encarar o dia a dia. Logo atrás, a Honda NXR 160 Bros aparece em terceiro com 6.625 motos vendidas, apenas 51 unidades à frente da Honda Pop 110i, que emplacou 6.564 motos no mesmo período. Um verdadeiro duelo de potência e economia!

No quinto lugar do ranking, temos a Mottu Sport 110i com 4.318 unidades vendidas, mostrando um crescimento de 13% comparado a julho. Para a galera que curte uma pilotagem leve e ágil, essa é uma ótima opção. Logo depois, a Yamaha YBR 150 aparece com 3.415 emplacamentos, seguida pela Honda CB 300F, com 2.450 unidades. E não podemos esquecer da Yamaha Fazer 250, fechando o mês com 1.797 motos vendidas.

A Honda PCX 160 vem em nono lugar, com 1.790 unidades emplacadas, ideal para quem ama rodar com estilo e conforto. E para terminar a lista das 10 mais vendidas, temos a Shineray XY 125, com 1.736 unidades registradas. Sem dúvida, esse segmento está quente!

De acordo com a Fenabrave, de janeiro a julho, a Honda domina o mercado brasileiro, com 824.011 motos vendidas. A Yamaha ocupa o segundo lugar, com 173.939 unidades comercializadas, e a Shineray segue em terceiro, com 70.536 veículos emplacados.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 16.845 2º Honda Biz 8.826 3º Honda NXR 160 Bros 6.625 4º Honda Pop 110i 6.564 5º Mottu Sport 110i 4.318 6º Yamaha YBR 150 3.415 7º Honda CB 300F 2.450 8º Yamaha Fazer 250 1.797 9º Honda PCX 160 1.790 10º Shineray XY 125 1.736 11º Yamaha XTZ 250 1.598 12º Yamaha Fazer 150 1.534 13º Honda XRE 190 1.380 14º Honda Sahara 300 1.293 15º Shineray SHI 175 1.157 16º Yamaha Crosser 150 1.074 17º Honda Elite 125 1.039 18º Yamaha NMax 758 19º Shineray XY 50 706 20º Shineray XY 150 680

Reconhecendo que esse ranking foi produzido em colaboração com dados da Fenabrave, é fácil perceber que o mercado brasileiro de motos continua vibrante. Cada modelo traz algo único para as nossas estradas. E aí, qual deles você escolheria para a próxima aventura?