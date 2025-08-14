Carros mais vendidos até 13 de agosto de 2025 segundo a Fipe

O Volkswagen Polo continua reinando soberano no coração dos motoristas brasileiros. Com impressionantes 4.744 unidades vendidas neste mês, ele segue firme na liderança do mercado de carros e comerciais leves. Logo atrás, a Fiat Strada não deixa por menos, conquistando o segundo lugar com 4.543 emplacamentos. Já o Hyundai HB20 caiu para o terceiro posto, com 4.284 unidades, mostrando que a competição entre os hatches é acirrada.
E se você acha que só os carros de passeio fazem sucesso, dá uma olhada nos SUVs! O Toyota Corolla Cross se destacou em agosto, registrando 3.209 unidades vendidas. O Volkswagen T-Cross está logo em seguida — é sempre bom ter um SUV desse porte na família, não é? Ele vendeu 2.945 unidades. O Hyundai Creta também merece ser mencionado, garantindo seu lugar no pódio com 2.725 emplacamentos.
Entre os compactos, o Fiat Argo não fica para trás e aparece na quarta posição geral, com 3.757 vendas. O que não falta é opção para quem ama um bom hatch. E quem diria que a nova geração de SUVs teria tanta força? O Fiat Fastback fez bonito com 2.081 unidades vendidas, enquanto o Nissan Kicks registrou 1.993 emplacamentos. Já o Volkswagen Nivus, que muitos consideram uma boa pedida, ocupa a 13ª posição entre os mais vendidos, com 1.890 unidades.
Agora, se você é fã dos hatches de entrada, o Fiat Mobi é o campeão, com 2.282 unidades. Ele está à frente do Renault Kwid, que vendeu 1.733 unidades. E o Fiat Pulse, que teve uma performance sólida com 1.938 vendas, se manteve à frente do Volkswagen Tera, que somou 1.683 unidades.
Vamos dar uma olhada no ranking completo? Aqui estão os 26 carros mais vendidos do Brasil, segundo dados da Fenabrave:
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Volkswagen Polo
|4.744
|2
|Fiat Strada
|4.543
|3
|Hyundai HB20
|4.284
|4
|Fiat Argo
|3.757
|5
|Toyota Corolla Cross
|3.209
|6
|Volkswagen T-Cross
|2.945
|7
|Hyundai Creta
|2.725
|8
|Fiat Mobi
|2.282
|9
|Volkswagen Saveiro
|2.162
|10
|Fiat Fastback
|2.081
|11
|Nissan Kicks
|1.993
|12
|Fiat Pulse
|1.938
|13
|Volkswagen Nivus
|1.890
|14
|Chevrolet Tracker
|1.865
|15
|Renault Kwid
|1.733
|16
|Chevrolet Onix
|1.695
|17
|Volkswagen Tera
|1.683
|18
|Honda HR-V
|1.643
|19
|Toyota Hilux
|1.605
|20
|Jeep Compass
|1.462
|21
|Chevrolet Onix Plus
|1.437
|22
|Volkswagen Virtus
|1.434
|23
|Caoa Chery Tiggo 7
|1.360
|24
|Fiat Toro
|1.025
|25
|Ford Ranger
|983
|26
|Chevrolet S10
|927
A lista é um verdadeiro reflexo do que a galera está buscando nas concessionárias. Então, já sabe: sempre vale a pena conferir o que está bombando no mercado para fazer a melhor escolha na hora de comprar um novo carro.