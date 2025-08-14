Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até 13 de agosto de 2025 segundo a Fipe

Autor Rodrigo Campos
Os carros mais vendidos até dia 16 de julho de 2025
Crédito da imagem: Volkswagen Araruama Araruama, RJ

O Volkswagen Polo continua reinando soberano no coração dos motoristas brasileiros. Com impressionantes 4.744 unidades vendidas neste mês, ele segue firme na liderança do mercado de carros e comerciais leves. Logo atrás, a Fiat Strada não deixa por menos, conquistando o segundo lugar com 4.543 emplacamentos. Já o Hyundai HB20 caiu para o terceiro posto, com 4.284 unidades, mostrando que a competição entre os hatches é acirrada.

E se você acha que só os carros de passeio fazem sucesso, dá uma olhada nos SUVs! O Toyota Corolla Cross se destacou em agosto, registrando 3.209 unidades vendidas. O Volkswagen T-Cross está logo em seguida — é sempre bom ter um SUV desse porte na família, não é? Ele vendeu 2.945 unidades. O Hyundai Creta também merece ser mencionado, garantindo seu lugar no pódio com 2.725 emplacamentos.

Entre os compactos, o Fiat Argo não fica para trás e aparece na quarta posição geral, com 3.757 vendas. O que não falta é opção para quem ama um bom hatch. E quem diria que a nova geração de SUVs teria tanta força? O Fiat Fastback fez bonito com 2.081 unidades vendidas, enquanto o Nissan Kicks registrou 1.993 emplacamentos. Já o Volkswagen Nivus, que muitos consideram uma boa pedida, ocupa a 13ª posição entre os mais vendidos, com 1.890 unidades.

Agora, se você é fã dos hatches de entrada, o Fiat Mobi é o campeão, com 2.282 unidades. Ele está à frente do Renault Kwid, que vendeu 1.733 unidades. E o Fiat Pulse, que teve uma performance sólida com 1.938 vendas, se manteve à frente do Volkswagen Tera, que somou 1.683 unidades.

Vamos dar uma olhada no ranking completo? Aqui estão os 26 carros mais vendidos do Brasil, segundo dados da Fenabrave:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Volkswagen Polo4.744
2Fiat Strada4.543
3Hyundai HB204.284
4Fiat Argo3.757
5Toyota Corolla Cross3.209
6Volkswagen T-Cross2.945
7Hyundai Creta2.725
8Fiat Mobi2.282
9Volkswagen Saveiro2.162
10Fiat Fastback2.081
11Nissan Kicks1.993
12Fiat Pulse1.938
13Volkswagen Nivus1.890
14Chevrolet Tracker1.865
15Renault Kwid1.733
16Chevrolet Onix1.695
17Volkswagen Tera1.683
18Honda HR-V1.643
19Toyota Hilux1.605
20Jeep Compass1.462
21Chevrolet Onix Plus1.437
22Volkswagen Virtus1.434
23Caoa Chery Tiggo 71.360
24Fiat Toro1.025
25Ford Ranger983
26Chevrolet S10927

A lista é um verdadeiro reflexo do que a galera está buscando nas concessionárias. Então, já sabe: sempre vale a pena conferir o que está bombando no mercado para fazer a melhor escolha na hora de comprar um novo carro.

Rodrigo Campos

Editor do Portal Notícia da Manhã. Jornalista, pós-graduado em Semiótica. Atuou em grandes veículos de imprensa do Brasil nos últimos anos.

você pode gostar também Mais do autor