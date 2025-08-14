Ram Dakota estreia para competir com Hilux, Ranger e S10

A Ram apresentou a nova picape média, a Dakota, em um evento na última quarta-feira (13) em São Paulo. Essa belezura vai marcar a estreia da marca nesse segmento no Brasil e as concessionárias estão preparadas para recebê-la no começo de 2026! Enquanto isso, na Argentina, o lançamento vai rolar ainda este ano. É a Ram se posicionando bem no mercado, entre a Rampage e as picapes maiores, como 1500, 2500 e 3500.

A Dakota está sendo produzida na fábrica da Stellantis, lá em Córdoba, na Argentina — a mesma que faz a Fiat Titano. E, olha, vem com um investimento robusto de US$ 385 milhões. Esse projeto é fruto de uma parceria da Stellantis com a chinesa Changan, que também é responsável por modelos como a Peugeot Landtrek.

Design e Estilo da Dakota

O protótipo apresentado, batizado de Dakota Nightfall Concept, já deu um gostinho do que esperar. A frente chama atenção com a grade bem marcada e o nome Ram em destaque. O design inclui luzes em LED, um capô esportivo com entradas de ar e um para-choque robusto, quase pronto para enfrentar qualquer situação. Não dá pra esquecer que a picape vem calçada com pneus todo-terreno de 33” e um estepe aparente em um suporte exclusivo da marca.

O legal é que, mesmo compartilhando a base com a Fiat Titano, a Dakota vai ter um visual próprio e um interior mais caprichado. Os materiais serão mais refinados, com plásticos macios e duas telas digitais de 12 polegadas, além de novas funcionalidades de tecnologia e segurança. O motor que está dando as caras por aí é um 2.2 turbodiesel de 200 cv, com uma força torque de 45,9 kgfm, trabalhando junto a um câmbio automático de oito marchas e tração 4×4 com opção de reduzida.

Um Nome com História

O nome Dakota é um resgate de um modelo histórico da Dodge, que foi fabricado no Brasil entre 1998 e 2001. Essa escolha traz um toque de nostalgia e reflete a estratégia da Ram de unir tradição e modernidade. A ideia é criar um produto que seja tanto robusto quanto sofisticado, enfrentando os gigantes do mercado, como a Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10.

A Concorrência no Mercado Brasileiro

O mercado de picapes médias no Brasil está fervendo. Entre janeiro e julho de 2025, a Hilux, a Ranger e a S10 venderam mais de 63 mil unidades! A Hilux continua na liderança, com 28.522 vendas, seguida pela Ranger com 19.080 e a S10 com 16.432 unidades.

A Stellantis já está jogando nesse campo com a Titano, que emplacou 4,4 mil unidades no mesmo período, mas agora a expectativa é aumentar essa participação com o lançamento da Dakota.

Crescimento da Marca Ram no Brasil

Nos últimos anos, a Ram passou por um crescimento significativo. Em 2019, vendeu apenas 600 unidades. Para 2025, a meta é atingir 30 mil picapes vendidas, com a Rampage sendo a estrela do portfólio. A Dakota tem papel fundamental para alcançar esse objetivo.

Com um estilo robusto e recursos pensados para diversas situações — seja no trabalho, no lazer ou no dia a dia — a Dakota promete reforçar a imagem da Ram como uma marca premium no segmento de picapes na América do Sul. Até o início das vendas, vamos conhecer mais detalhes sobre as versões e preços!