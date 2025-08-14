Caoa e Changan firmam parceria para lançar SUVs no Brasil

A Caoa acaba de fechar um acordo empolgante com a montadora chinesa Changan para trazer uma nova marca de carros ao Brasil. Essa parceria, que estava sendo negociada há bastante tempo, será oficializada no Salão do Automóvel de São Paulo, que acontece entre 22 e 30 de novembro de 2025. Mas atenção: as vendas só começam no segundo trimestre de 2026.

A nova marca será chamada de Caoa Changan e funcionará de maneira independente da Caoa Chery. É interessante notar que, embora as concessionárias possam estar próximas uma da outra, elas terão operações completamente separadas, já que as duas empresas competem na China e não compartilham peças.

Para começar, a Caoa Changan vai oferecer três SUVs aqui no Brasil. Os modelos já foram vistos em testes nas ruas e prometem agradar. O primeiro, que será o modelo de entrada, é o Uni-T, um SUV médio de 4,51 metros que vem equipado com um motor 1.5 turbo de 188 cv e um câmbio automatizado de dupla embreagem com sete marchas. Quem já pegou estrada sabe como um câmbio esperto faz toda a diferença na hora de acelerar.

Logo acima do Uni-T, a linha contará com o CS75. Esse SUV é maior, com 4,77 metros de comprimento e 2,80 metros de entre-eixos — e tem uma presença marcante na estrada, parecendo um Jeep Commander. No interior, três telas somam 37 polegadas, uma delas exclusiva para o passageiro. Ele virá com motores turbinados de 1.5 e 2.0, prontos para quem ama potência.

O luxo chega com o Avatr 11, o topo de linha que deve custar em torno de R$ 600 mil. Esse SUV vibrante terá versões elétricas e híbridas, com a autonomia podendo ultrapassar 1.000 km. Na versão elétrica, ele entrega 547 cv e faz de 0 a 100 km/h em apenas 3,9 segundos. Para quem gosta de acelerar, essa é uma joia!

A estratégia de trazer a Changan para o Brasil foi bem pensada. A Caoa buscava novas parcerias chinesas há pelo menos cinco anos, voltadas para ampliar seu portfólio sem depender apenas da Chery. Outros nomes como GAC, Saic e Baic também foram considerados, mas a Changan se destacou por facilitar a instalação de pontos importantes para produção e vendas.

Enquanto as vendas não começam, a Caoa já está se preparando, com ações de marketing e estruturação da rede de concessionárias. A meta é entrar em 2026 com tudo pronto para conquistar seu espaço no competitivo mercado de SUVs. E, convenhamos, com tanta novidade boa saindo do forno, a expectativa está lá em cima!