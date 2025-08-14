Prêmio de R$ 47 milhões será sorteado nesta quinta-feira

Mega-Sena: Prêmio de R$ 47 milhões em jogo nesta quinta-feira

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 14 de agosto, o sorteio do concurso 2.901 da Mega-Sena, cuja premiação está estimada em R$ 47 milhões. Os interessados em participar têm até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) para registrar suas apostas, que podem ser feitas em casas lotéricas ou diretamente pelo site da Caixa.

Para apostar na Mega-Sena, o jogador deve escolher seis números, e a aposta mínima custa R$ 6. A possibilidade de ganhar com esta aposta é de 1 em 50.063.860. Para aqueles que querem aumentar as chances, existe a opção de apostar até 15 números, mas isso custa R$ 22.522,50. Nesse caso, as chances de vitória aumentam para 1 em 10.003.

As apostas podem ser feitas presencialmente em diversos pontos de venda ou pela internet, desde que o apostador tenha mais de 18 anos, um cadastro no site da Caixa e um cartão de crédito válido. O processo de aposta online é simples: o jogador acessa o portal da Caixa, escolhe os números, realiza o pagamento e recebe a confirmação de imediato.

Os sorteios da Mega-Sena acontecem três vezes por semana, sempre às terças, quintas e sábados, a partir das 20h. Participar do sorteio é uma oportunidade significativa para aqueles que sonham em mudar de vida com um prêmio milionário.

