Estudantes se envolvem em briga e vão à delegacia em Ponta Grossa

Na manhã desta quarta-feira, 13 de agosto, um incidente de agressão entre alunos ocorreu em uma escola em Ponta Grossa. A situação começou quando um estudante invadiu uma sala de aula e atacou outro colega. Funcionários da escola interviram imediatamente, mas, preocupados com a gravidade da situação, eles decidiram acionar a Polícia Militar.

Equipes do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC) chegaram rapidamente ao local para controlar a situação. Assim que a polícia chegou, os dois estudantes envolvidos na briga foram encaminhados à Delegacia de Polícia para que as devidas providências fossem tomadas. Um boletim de ocorrência foi registrado, permitindo que a autoridade policial realizasse os trâmites necessários.

Em uma declaração, o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ponta Grossa se manifestou sobre o ocorrido, expressando repúdio a qualquer forma de violência no ambiente escolar. O NRE destacou que ações contínuas são implementadas com o objetivo de garantir um ambiente seguro e propício ao aprendizado para todos os alunos da instituição.

O incidente gerou preocupação na comunidade escolar, e a atuação rápida das equipes de segurança foi fundamental para evitar que a situação se agravasse. As autoridades reafirmaram o compromisso de criar um espaço de aprendizado seguro e de qualidade para todos os estudantes.