Ram revela Dakota, nova picape média com lançamento em 2026

Depois da Fiat, a Ram vai se lançar também no mundo das picapes médias com a Dakota, que utiliza a plataforma desenvolvida em parceria com a Changan Hunter. Esse lançamento faz parte de um projeto que custou cerca de US$ 385 milhões e já resultou na produção da Fiat Titano na Argentina, que vem com várias melhorias, incluindo um motor 2.2 turbodiesel mais moderno.

O nome Dakota já é conhecido por muitos, pois foi usado anteriormente pela Dodge em uma picape que fez sucesso até aqui no Brasil. Essa nova versão vai dividir muitas características com a Fiat Titano, especialmente o motor turbodiesel de 200 cv e 45,9 kgfm. Este motor vem com um câmbio automático de 8 marchas e um sistema de tração 4×4, que inclui uma reduzida e um modo automático. Olhando para o design, dá pra notar que ele traz o “DNA” da Ram, com uma frente bem distinta da Titano, além de lanternas e tampa de caçamba exclusivas.

O lançamento da Dakota está previsto para acontecer na Argentina em dezembro deste ano, com a chegada ao Brasil programada para o começo de 2026. Embora ainda esteja em estágio conceitual, já podemos ver alguns detalhes que nos levam a supor o que esperar dessa picape. Resta ficar na expectativa para saber como será o interior — se teremos algo totalmente novo ou se vamos ver um layout mais moderno, baseado na arquitetura da Changan Hunter.

A produção vai acontecer em Córdoba, na Argentina, mesma cidade onde é feita a Fiat Titano. Dentro da Stellantis, a picape Dakota vem de um projeto que também resultou na Peugeot Landtrek e, em algumas regiões, é vendida como Ram 1200, mas confesso que esse modelo não chega nem perto do visual robusto que a Dakota promete.

A Dakota é uma daquelas novidades que, certamente, vai mexer com o coração dos apaixonados por picapes aqui no Brasil. As expectativas estão lá em cima! E quem dirige muito sabe que uma picape bem feita faz toda a diferença no dia a dia, especialmente se você gosta de pegar a estrada ou precisa encarar aquele trânsito pesado.