Resultado da +Milionária 276: prêmio de R$ 142 milhões hoje

Nesta quarta-feira, dia 13, acontece o sorteio do concurso 276 da +Milionária, uma das loterias mais populares do país. O prêmio está acumulado e a expectativa é que chegue a R$ 142 milhões, já que não houve ganhadores no sorteio anterior. O último apostador a faturar uma quantia expressiva na +Milionária foi um jogador de Manaus, que levou para casa R$ 249 milhões no dia 24 de julho de 2024.

Além da +Milionária, a Caixa Econômica Federal também realiza o sorteio da Lotofácil, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Os interessados podem acompanhar a transmissão dos sorteios ao vivo no canal da Caixa no YouTube, a partir das 20h. Durante a transmissão, serão apresentados todos os passos do sorteio, reforçando a transparência do processo.

Recentemente, vários concursos da +Milionária não tiveram vencedores, resultando na acumulação do prêmio. Nas últimas edições, aqui estão alguns dos resultados:

Concurso 275 (09/08/2025) : Sem ganhadores. Dezenas sorteadas: 36, 04, 19, 25, 17, 22. Trevos: 5, 4.

: Sem ganhadores. Dezenas sorteadas: 36, 04, 19, 25, 17, 22. Trevos: 5, 4. Concurso 274 (06/08/2025) : Sem ganhadores. Dezenas sorteadas: 01, 33, 24, 25, 22, 02. Trevos: 1, 6.

: Sem ganhadores. Dezenas sorteadas: 01, 33, 24, 25, 22, 02. Trevos: 1, 6. Concurso 273 (02/08/2025) : Sem ganhadores. Dezenas sorteadas: 10, 37, 08, 05, 30, 38. Trevos: 3, 6.

: Sem ganhadores. Dezenas sorteadas: 10, 37, 08, 05, 30, 38. Trevos: 3, 6. Concurso 272 (30/07/2025) : Sem ganhadores. Dezenas sorteadas: 05, 48, 19, 32, 07, 18. Trevos: 1, 2.

: Sem ganhadores. Dezenas sorteadas: 05, 48, 19, 32, 07, 18. Trevos: 1, 2. Concurso 271 (26/07/2025): Sem ganhadores. Dezenas sorteadas: 22, 27, 32, 33, 35, 41. Trevo da sorte: 6.

A +Milionária é uma loteria regular, com sorteios toda quarta-feira e sábado. Com um prêmio mínimo de R$ 10 milhões e uma aposta inicial de R$ 6,00, ela oferece diversas faixas de premiação. Os jogadores podem ganhar prêmios ao acertar de duas a seis dezenas, desde que marquem pelo menos um trevo.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS. Para jogar, é necessário escolher seis números de um conjunto de 01 a 50 e também selecionar dois números entre 1 e 6 para o “Trevo da Sorte”.

Antes de apostar, os jogadores devem estar cientes dos diferentes tipos de loterias e estratégias, bem como definir um orçamento para as apostas. Juntar informação e jogar de forma responsável é essencial para uma experiência divertida e segura.