Dê adeus aos pernilongos: cultive estas 5 plantas para eliminar mosquitos de vez

Os pernilongos, além de serem extremamente irritantes, podem causar alergias e até doenças, dependendo da espécie.

Os pernilongos representam um incômodo constante em ambientes residenciais, pois além de causarem desconforto com suas picadas, podem transmitir doenças graves. Eles agem principalmente ao anoitecer e em locais com acúmulo de água parada, locais ideais para a reprodução desses insetos.

Por isso, o controle e a prevenção se tornam essenciais para garantir a saúde e o bem-estar das pessoas. A presença dos pernilongos pode aumentar o risco de enfermidades como dengue, zika e chikungunya, o que eleva a importância de medidas eficazes para mantê-los longe.

Compreender os métodos naturais para espantar esses insetos ajuda a reduzir a exposição a produtos químicos, protegendo o ambiente e as pessoas que nele vivem. Além disso, você terá uma casa muito mais bonita e charmosa.

5 plantas para cultivar e espantar pernilongos da casa

Cultivar plantas repelentes é uma estratégia eficaz e natural para afastar os pernilongos, pois elas liberam odores desagradáveis para esses insetos. Além disso, essas plantas contribuem para a decoração e o clima do ambiente, tornando o espaço mais agradável.

Citronela

A citronela possui um aroma forte que os pernilongos evitam, funcionando como um repelente natural. Para cultivar, plante-a em vasos com boa drenagem e em local que receba sol direto, garantindo o crescimento saudável. A planta libera seu cheiro especialmente quando as folhas são agitadas ou tocadas.

Manjericão

O manjericão é uma erva aromática que repele pernilongos e outros insetos indesejados. Ele cresce melhor em solo fértil e bem drenado, com exposição solar direta durante parte do dia. Além de afastar os pernilongos, o manjericão pode ser usado na culinária, agregando sabor aos pratos e protegendo a casa.

Alecrim

O alecrim libera um aroma que incomoda os pernilongos e auxilia na prevenção de suas picadas. Essa planta cresce bem em ambientes com luz solar intensa e necessita de regas regulares, sem encharcar o solo. O cultivo em vasos facilita a movimentação da planta para locais estratégicos.

Lavanda

A lavanda apresenta um perfume que atua como barreira contra pernilongos e outros insetos. Para manter a lavanda saudável, é necessário plantá-la em solos leves e expô-la a bastante sol. Além do efeito repelente, a lavanda promove um aroma agradável e relaxante ao ambiente.

Erva-cidreira

A erva-cidreira emite um cheiro cítrico que ajuda a afastar pernilongos de forma natural. Ela se adapta bem a solos férteis e prefere locais com luz indireta, facilitando o cultivo em diferentes espaços da casa. Além disso, a erva-cidreira pode ser usada para preparar chás, oferecendo dupla função no lar.

Outras dicas para espantar pernilongos

Além do cultivo de plantas repelentes, diversas práticas ajudam a manter os pernilongos longe da casa, melhorando o conforto e a segurança dos moradores. Confira cinco dicas importantes que potencializam a prevenção contra esses insetos.

Elimine água parada regularmente, pois ela serve de criadouro para os pernilongos e favorece a proliferação. Mantenha portas e janelas fechadas ou utilize telas de proteção para impedir a entrada dos insetos nos ambientes internos. Use ventiladores nos cômodos, já que o vento dificulta a aproximação e o voo dos pernilongos. Instale lâmpadas amarelas ou específicas para ambientes externos, pois elas atraem menos os insetos em comparação com as luzes brancas. Utilize repelentes adequados, aplicando-os conforme as instruções e evitando o uso excessivo para proteger a saúde da família.

