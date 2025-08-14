Ram reduz preço da Rampage Rebel em até R$ 37.940 para CNPJ

A Ram Rampage Rebel 2.2 Diesel 2026 chegou com tudo, especialmente na cor Preto Diamond e cheia de opcionais! Se você é um apaixonado por picapes, essa é uma edição que merece atenção. A boa notícia é que há uma condição especial para Empresas e Microempresas até o dia 3 de setembro. Para garantir essa belezura, é só entrar em contato por telefone com a concessionária, seja para reservar ou tirar dúvidas sobre o carro.

Falando em preço, a versão normal do Rampage Rebel 2.2 turbodiesel sai a R$ 254.990,00 para o consumidor comum. Mas se você representa uma empresa ou é um produtor rural, consegue por R$ 239.691,00, uma economia de R$ 15.299,00 no bolso. Vale a pena ficar de olho, pois os valores podem variar conforme a região.

Detalhes da Ram Rampage Rebel 2.2

A nova linha de 2026 trouxe algumas mudanças, reduzindo as opções de versões e focando em preços mais acessíveis. O motor 2.2 turbodiesel tem uma potência de 200 cv e impressionantes 45,9 kgfm de torque, suportado por um câmbio automático de nove marchas. Para quem já enfrentou uma lama ou subidas complicadas, o sistema de tração 4×4 faz toda a diferença, distribuindo automaticamente a força entre os eixos e oferecendo um modo reduzido para terrenos mais agressivos.

Quem já passou um tempo no volante sabe a importância do consumo de combustível. O modelo faz em média 10,6 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. E não se preocupe com o espaço: a caçamba é generosa, com 980 litros de capacidade.

Conforto e Tecnologia a Bordo

A Ram Rampage Rebel não decepciona quando o assunto é tecnologia e conforto. Ela vem com 6 portas USB, incluindo 3 do tipo C para carregamento rápido. A central multimídia Uconnect de 12,3” é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, perfeito para quem gosta de estar sempre conectado enquanto dirige. Além disso, conta com ar-condicionado digital dual zone, câmera de ré e um sistema de freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold — uma mão na roda em morros.

Os detalhes não param por aí. O quadro de instrumentos é completamente digital, com 10,3”, e o volante, revestido em couro, é uma delícia de segurar. Ah, e as rodas de liga leve de 17 polegadas ainda conferem um visual imponente. Com sensores de estacionamento na frente e atrás, você terá um "auxiliar" a mais nas manobras mais apertadas.

A Ram Rampage está pronta para encarar desde o dia a dia na cidade até as aventuras pelo campo, oferecendo a combinação perfeita de força, tecnologia e estilo. Não dá pra resistir, né?