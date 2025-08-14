Notícias

Mozart Sales é cogitado como vice de João Campos no Recife

Novo alvo do governo Trump, Mozart Sales foi cotado para ser vice de João Campos, no Recife
Mozart Sales, Humberto Costa, Teresa Leitão e Carlos Veras | PT Pernambuco

Nesta quarta-feira, 13 de setembro, o governo dos Estados Unidos anunciou a revogação dos vistos de dois brasileiros envolvidos no programa Mais Médicos: Alberto Kleiman e Mozart Sales. O secretário de Estado dos EUA, Marc Rubio, os classificou como “cúmplices” por sua atuação na coordenação do programa entre 2013 e 2018, durante o governo de Dilma Rousseff. O Mais Médicos, que teve colaboração da Organização Panamericana de Saúde (Opas), contratou médicos cubanos, uma prática que Rubio descreveu como “exploração de trabalhos forçados”.

Mozart Sales, de 56 anos, é um dos afetados pela decisão dos EUA. Ele teve seu nome cogitado para a vice-prefeitura do Recife nas eleições de 2024, sendo membro do Partido dos Trabalhadores (PT) e próximo da senadora Teresa Leitão. Embora estivesse na disputa, o prefeito João Campos (PSB) escolheu outro candidato para a vaga. Sales já foi vereador do Recife e atualmente ocupa o cargo de secretário de Atenção Especializada à Saúde, ligado diretamente ao ministro Alexandre Padilha. Com uma carreira sólida, ele também presidiu a Empresa Brasileira de Hemoderivados (Hemobrás).

Natural de Fortaleza, Ceará, Mozart se mudou para o Recife aos 20 anos para estudar medicina na Universidade de Pernambuco (UPE), onde se formou em 1995. Ele se especializou em medicina legal e tem um mestrado em perícias forenses pela mesma instituição. Também obteve doutorado em saúde integral no Instituto de Medicina Integral de Pernambuco (IMIP). Durante a campanha eleitoral, ele se envolveu ativamente apoiando candidatos do PT e aliados em diversas cidades.

O outro brasileiro, Alberto Kleiman, atuou como assessor de assuntos internacionais no Ministério da Saúde durante o governo Dilma e foi responsável por manter relações com a Opas. O governo dos EUA argumenta que a contratação de médicos cubanos foi uma forma de burlar os embargos impostos ao país e que isso beneficiou o regime cubano.

Os médicos cubanos trabalharam no Brasil até o final de 2018, quando o governo Bolsonaro decidiu encerrar a parceria, alegando preocupações com a segurança desses profissionais. Kleiman também foi nomeado para dirigir as relações institucionais da Secretaria Extraordinária para a COP-30, que prepara a Conferência da ONU sobre mudanças climáticas previsto para acontecer em Belém (PA) em novembro deste ano.

O ministro Alexandre Padilha se manifestou em defesa do programa Mais Médicos, afirmando que ele é essencial para a saúde pública e que os ataques sofridos pelos envolvidos são injustificáveis. Segundo Padilha, o programa tem salvado vidas e é amplamente apoiado pela população brasileira. O Mais Médicos, relançado em 2023, atualmente conta com cerca de 24,5 mil profissionais atuando em mais de 4 mil municípios brasileiros.

Desde sua implementação em 2013, o programa contratou cerca de 20 mil médicos, tanto brasileiros quanto estrangeiros, e atendeu mais de 63 milhões de pessoas, focando áreas carentes de serviços médicos, como comunidades indígenas, quilombolas e zonas rurais.

