Fiat diminui preço da Toro Volcano Diesel 2026 em R$ 33.679

A nova Fiat Toro Volcano TD AT9 4×4 2026 já está a todo vapor nas vendas diretas. Essa picape, que é um verdadeiro espetáculo, está disponível para empresas e produtores rurais que se encaixam nos critérios da campanha, válida até 31 de agosto. A Toro 2026 chega com um design renovado, e a nova dianteira é de encher os olhos. Se você gosta de estilo, vai apreciar as luzes diurnas em “pixels” e os faróis full LED que agora vêm em todas as versões.

O preço sugerido para o público em geral é de R$ 210.490,00, mas para quem compra via CNPJ, a beleza sai por R$ 176.811,00 — uma economia de R$ 33.679,00! Esses valores já estão confirmados no site da Fiat e pela tabela do Fipe Carros. Oportunidade interessante, não?

Agora, falando do que realmente importa: o motor. A Toro Volcano Diesel vem equipada com um motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros, que entrega 200 cavalos de potência e um torque de 45,9 kgfm. Isso significa que, na hora de encarar uma estrada mais desafiadora, você vai sentir toda essa força no pé do acelerador. O câmbio automático de nove marchas traz aquela fluidez ao dirigir, e a tração 4×4 vai te ajudar a enfrentar qualquer terreno.

E para quem vive na correria do dia a dia, saiba que na cidade a Toro faz uma média de 10,2 km/l, enquanto na estrada esse número chega a 13 km/l. Numa viagem longa, essa economia vai fazer toda a diferença — ainda mais se você é do tipo que pega a estrada nos finais de semana!

Detalhes que impressionam

A Fiat Toro 2026 tem 4,95 metros de comprimento e oferece uma caçamba que suporta até 937 litros — espaço de sobra para levar toda a tralha que você precisar. Não dá para esquecer de mencionar a central multimídia de 8,4″ touchscreen, que é prática e conecta fácil com o Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Com tantos recursos, como comandos de voz e Bluetooth, você vai se sentir em casa ao volante.

E o conforto está garantido com bancos de couro, e ainda vem equipada com um freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold, o que é super útil em subidas. O cluster digital de 7″ e as rodas de liga leve aro 18 completam o pacote com estilo e tecnologia.

Além disso, a Toro oferece mais do que apenas um bom desempenho. Com detalhes como o carregador de celular por indução e um sistema de som que conta com alto-falantes dianteiros e traseiros, você vai querer dar aquela voltinha só para aproveitar tudo isso. Ah, e claro, as lâmpadas de poça e as luzes ambiente em LED dão aquele toque especial na hora de entrar no carro à noite.

Por tudo isso, a Fiat Toro Volcano Diesel 2026 promete ser uma ótima companheira tanto para o trabalho quanto para suas aventuras no final de semana.