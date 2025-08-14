Geely Galaxy M9 é lançado na China com 697 cv

O incrível SUV híbrido plug-in Geely Galaxy M9 já está dando as caras nas concessionárias chinesas! Mesmo antes do lançamento oficial, você pode conferir o modelo de perto e até agendar um test drive. Com 697 cv (520 kW) e tração integral, esse carro promete performance de tirar o fôlego, tudo a um preço inicial de 250.000 yuans (cerca de R$ 34.650). Não vai demorar muito para que ele também chegue a mercados internacionais, incluindo a Europa.

Esse Galaxy M9 é a grande estrela da nova marca Geely Galaxy, que começou suas operações em 2023. Com dois anos de vida, a marca já conta com uma linha de dez modelos, e o hatch Geely Xingyuan está bombando na China, sendo o mais vendido nos primeiros meses de 2025. Se você está pensando em trazer um Galaxy para o Brasil, saiba que eles são vendidos por aqui sob a marca Geely, como o SUV E5 — ou melhor, Geely EX5, para nós.

Design que impressiona

O visual do M9 não passa despercebido nas ruas. Suas rodas de 21 polegadas e a faixa de LED “Brilliant Galaxy”, que conecta os faróis, dão um toque futurista e elegante. A lanterna traseira única e o sensor LiDAR no teto acrescentam um ar de tecnologia que muitos motoristas adoram. Para quem curte um design moderno, esse SUV é uma baita escolha!

Conforto e sofisticação no interior

Dentro do M9, o conforto é prioridade. Ele tem espaço para seis passageiros, em um layout 2+2+2. Todos os bancos são elétricos e aquecidos, garantindo que ninguém fique desconfortável em viagens longas. As fileiras dianteira e do meio também contam com ventilação e até massagem! Já imaginou dar uma relaxada enquanto está no trânsito? O banco do passageiro da frente tem apoio elétrico para as pernas e um modo “gravidade zero”, que deixa qualquer viagem bem mais agradável.

Tecnologia para todo lado

A tecnologia a bordo é de impressionar. O console central tem uma tela sensível ao toque de 30 polegadas (6K), que pode ser usada por motorista e passageiro simultaneamente. E os que estão no banco de trás também não ficam para trás, com uma telinha de 17,3 polegadas só para eles. Além disso, há uma mesa dobrável e até uma geladeira de 9,1 litros! E os amantes de música vão adorar o sistema de som Flyme Sound, com 27 alto-falantes que transformam qualquer viagem em um show.

Performance híbrida

Sob o capô, o M9 é equipado com um sistema híbrido plug-in chamado EM-P. Ele combina um motor 1,5 turbo de 161 cv com três motores elétricos, totalizando impressionantes 520 kW. O desempenho é de tirar o fôlego: de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos! E as opções de baterias garantem uma autonomia de até 185 km.

Economia e conforto

Com um consumo médio de 4,8 l/100 km e uma suspensão a ar com controle de amortecimento contínuo, esse SUV não vem só para ser bonito. Ele garante conforto, desempenho e eficiência, tornando cada viagem uma experiência única nas estradas.

Se você está pensando em aventura ou em um dia a dia mais confortável, o Geely Galaxy M9 certamente deve estar no seu radar!