Preço, ficha técnica e equipamentos de carros na Fipe

O Chevrolet Onix RS 2026 é um hatch que continua a ser a versão esportiva mais completa da linha, com um preço que começa em R$ 130.190,00. Ele chega às concessionárias com um visual renovado, especialmente na dianteira, trazendo não apenas mudanças estéticas, mas também a inclusão de novos equipamentos. Uma das inovações interessantes é que a correia dentada recebeu uma atualização: embora continue banhada a óleo, agora é feita com uma borracha de nova formulação, prometendo mais durabilidade.
Uma outra notícia boa é a ampliação da garantia de fábrica, que agora vai até cinco anos. Isso certamente atrai quem busca mais segurança na hora de fechar negócio. O Onix RS mantém seu conhecido motor 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta, que agora entrega 115,5 cv, uma leve redução em comparação à versão anterior. Com um torque que varia entre 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol, ele ainda promete marcha para dar e vender.
Se você gosta de saber que seu carro não lhe dará dor de cabeça, essa garantia extra é uma mão na roda. E para aqueles que sempre ficam de olho na performance, segundo a fabricante, o Onix RS acelera de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos e pode fazer até 17,7 km/l na estrada — uma ótima opção para quem roda muito por aí.
Itens de série do Chevrolet Onix RS 2026
Dentro do Onix RS, a segurança e o conforto vão de mãos dadas. O modelo vem equipado com 6 airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina) e ainda traz bancos com revestimento híbrido em preto “Jet Black”, que são bem confortáveis. Para quem não vive sem tecnologia, ele tem Bluetooth para dois celulares ao mesmo tempo e ar-condicionado digital automático. Ah, e quem já se viu em uma situação apertada para estacionar vai adorar o Easy Park, que é um assistente de estacionamento automático.
A central multimídia tem uma tela de 11 polegadas, que, aliás, fica incrível com a conexão via Apple CarPlay. O painel digital de 8 polegadas também faz valer seu espaço, facilitando a visualização das informações durante a condução. E quem está com o volante nas mãos sabe que ter uma direção elétrica progressiva realmente faz diferença na hora de dirigir.
O design também não fica atrás: os faróis dianteiros são do tipo projetor com máscara negra, destacando-se na estrada. As rodas de liga leve de 16 polegadas na cor preto “High Gloss” e os detalhes em preto brilhante na grade frontal dão aquele toque esportivo que todo carro desse estilo deveria ter.
Pelo lado da segurança, o Onix é bem completinho. Conta com sensor de estacionamento traseiro, fixação de cadeiras infantis com Isofix e Top Tether, além de sistema de freios com ABS e assistência de frenagem de emergência. Seria ótimo se todos os carros viessem tão bem equipados, não é mesmo?
Ficha Técnica do Chevrolet Onix RS 2026
|Motor
|1.0 Turbo
|Câmbio
|Automática, 6 marchas
|Tração
|Dianteira
|Potência
|116 cv a 5.500 rpm (E)
|Torque
|16,8 kgfm a 2.000 rpm (E) / 16,3 kgfm a 2.000 rpm (G)
|Velocidade Máx.
|187 km/h
|0-100 km/h
|10,1 s
|Consumo Cidade
|8,3 km/l (E) / 11,9 km/l (G)
|Consumo Estrada
|10,7 km/l (E) / 15,1 km/l (G)
|Comprimento
|4.163 mm
|Largura
|1.731 mm
|Altura
|1.471 mm
|Entre-eixos
|2.551 mm
|Capacidade do tanque de combustível
|44 litros
|Capacidade de bagagem/carga
|303 litros
|Peso Líquido
|1.085 kg
|Carga Útil
|375 kg
|Rodas e Pneus
|Liga leve, 195/55 R16
|Garantia total
|60 meses
|Garantia de motor e câmbio
|60 meses
Com essa combinação de recursos e desempenho, o Onix RS 2026 se apresenta como uma excelente opção para quem busca um carro que une praticidade no dia a dia e um toque esportivo ao volante. Você não vai se arrepender de dar uma volta nesse modelo!