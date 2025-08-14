Preço, ficha técnica e equipamentos de carros na Fipe

O Chevrolet Onix RS 2026 é um hatch que continua a ser a versão esportiva mais completa da linha, com um preço que começa em R$ 130.190,00. Ele chega às concessionárias com um visual renovado, especialmente na dianteira, trazendo não apenas mudanças estéticas, mas também a inclusão de novos equipamentos. Uma das inovações interessantes é que a correia dentada recebeu uma atualização: embora continue banhada a óleo, agora é feita com uma borracha de nova formulação, prometendo mais durabilidade.

Uma outra notícia boa é a ampliação da garantia de fábrica, que agora vai até cinco anos. Isso certamente atrai quem busca mais segurança na hora de fechar negócio. O Onix RS mantém seu conhecido motor 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta, que agora entrega 115,5 cv, uma leve redução em comparação à versão anterior. Com um torque que varia entre 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol, ele ainda promete marcha para dar e vender.

Se você gosta de saber que seu carro não lhe dará dor de cabeça, essa garantia extra é uma mão na roda. E para aqueles que sempre ficam de olho na performance, segundo a fabricante, o Onix RS acelera de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos e pode fazer até 17,7 km/l na estrada — uma ótima opção para quem roda muito por aí.

Itens de série do Chevrolet Onix RS 2026

Dentro do Onix RS, a segurança e o conforto vão de mãos dadas. O modelo vem equipado com 6 airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina) e ainda traz bancos com revestimento híbrido em preto “Jet Black”, que são bem confortáveis. Para quem não vive sem tecnologia, ele tem Bluetooth para dois celulares ao mesmo tempo e ar-condicionado digital automático. Ah, e quem já se viu em uma situação apertada para estacionar vai adorar o Easy Park, que é um assistente de estacionamento automático.

A central multimídia tem uma tela de 11 polegadas, que, aliás, fica incrível com a conexão via Apple CarPlay. O painel digital de 8 polegadas também faz valer seu espaço, facilitando a visualização das informações durante a condução. E quem está com o volante nas mãos sabe que ter uma direção elétrica progressiva realmente faz diferença na hora de dirigir.

O design também não fica atrás: os faróis dianteiros são do tipo projetor com máscara negra, destacando-se na estrada. As rodas de liga leve de 16 polegadas na cor preto “High Gloss” e os detalhes em preto brilhante na grade frontal dão aquele toque esportivo que todo carro desse estilo deveria ter.

Pelo lado da segurança, o Onix é bem completinho. Conta com sensor de estacionamento traseiro, fixação de cadeiras infantis com Isofix e Top Tether, além de sistema de freios com ABS e assistência de frenagem de emergência. Seria ótimo se todos os carros viessem tão bem equipados, não é mesmo?

Ficha Técnica do Chevrolet Onix RS 2026

Motor 1.0 Turbo Câmbio Automática, 6 marchas Tração Dianteira Potência 116 cv a 5.500 rpm (E) Torque 16,8 kgfm a 2.000 rpm (E) / 16,3 kgfm a 2.000 rpm (G) Velocidade Máx. 187 km/h 0-100 km/h 10,1 s Consumo Cidade 8,3 km/l (E) / 11,9 km/l (G) Consumo Estrada 10,7 km/l (E) / 15,1 km/l (G) Comprimento 4.163 mm Largura 1.731 mm Altura 1.471 mm Entre-eixos 2.551 mm Capacidade do tanque de combustível 44 litros Capacidade de bagagem/carga 303 litros Peso Líquido 1.085 kg Carga Útil 375 kg Rodas e Pneus Liga leve, 195/55 R16 Garantia total 60 meses Garantia de motor e câmbio 60 meses

Com essa combinação de recursos e desempenho, o Onix RS 2026 se apresenta como uma excelente opção para quem busca um carro que une praticidade no dia a dia e um toque esportivo ao volante. Você não vai se arrepender de dar uma volta nesse modelo!