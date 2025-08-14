Ficha técnica, preço e itens da série – Fipe Carros

O Chevrolet Onix Plus Premier 2026 está dando o que falar, e não é por menos! Ele promete agradar com algumas mudanças bacanas, especialmente na frente, onde recebeu um design novíssimo. Já as laterais e a traseira passaram por alterações mais sutis, mas as lanternas sofreram uma atualização e agora têm um grafismo interno bem interessante.

Se você está pensando em adquirir esse modelo, a versão topo de linha chega às concessionárias com o preço de R$ 136.490. Ao entrar no carro, você vai notar que ele traz um painel moderno, com um quadro de instrumentos digital e uma central multimídia que está bem no espírito do Tracker 2026.

Motor e Performance

Sob o capô, tudo continua familiar, com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que agora rende 115,5 cv. O torque ficou em 16,3 kgfm usando gasolina e 16,8 kgfm com etanol, o que garante um bom desempenho. E você pode escolher entre câmbio manual ou automático, ambos com seis marchas, o que dá uma flexibilidade extra na hora de dirigir — ótimo para quem se pega em cada vez mais congestionamentos nas grandes cidades.

Uma ótima novidade é a ampliação da garantia de fábrica para cinco anos, algo sempre bom para quem quer rodar tranquilo. Além disso, as opções de cores são bem charmosas: Branco Summit, Prata Shark, Preto Ouro Negro, Vermelho Scarlet, Azul Boreal e Cinza Rush.

Itens de Equipamento

O Onix Plus Premier não economiza quando o assunto é tecnologia. Ele vem equipado com duas entradas USB na frente (uma tipo A e outra tipo C) e mais duas atrás, só para carregamento — perfeito para quem viaja com a galera e precisa manter os celulares sempre carregados. Na segurança, são seis airbags (duplo frontal, lateral e de cortina) e um sistema de estacionamento que facilita a vida em manobras mais complicadas.

O conforto também está garantido. O ar-condicionado é digital automático, os bancos têm um revestimento premium e o carro ainda conta com uma câmera de ré digital. Além disso, a central multimídia tem uma tela de 11 polegadas e suporta as integrações com Android Auto e Apple CarPlay, ou seja, seus aplicativos de celular ficam à mão na hora de dirigir.

Estilo e Conforto

Se você já dirigiu em dias de chuva, vai adorar os faróis Full LED com luz de condução diurna. Eles não só dão um visual mais sofisticado, mas também melhoram a visibilidade em condições adversas. E quem não quer conforto, não é mesmo? A coluna de direção é ajustável, e o sistema de som conta com seis alto-falantes que fazem a experiência de dirigir ser ainda mais prazerosa.

O Onix Plus Premier ainda vem com rodas de liga leve de aro 16 e sensores de estacionamento, fazendo você se sentir sempre seguro nas manobras. Ele é um sedan que combina bem com o dia a dia e ainda traz aquele toque de sofisticação que a gente adora.

Ficha Técnica do Chevrolet Onix Plus Premier 2026

Motor 1.0 Turbo Câmbio Automático, 6 marchas Tração Dianteira Potência 116 cv a 5.500 rpm (Etanol) Torque 16,8 kgfm (Etanol) / 16,3 kgfm (Gasolina) Consumo Cidade 8,6 km/l (Etanol) / 12,0 km/l (Gasolina) Consumo Estrada 10,9 km/l (Etanol) / 15,0 km/l (Gasolina) Dimensões 4.474 mm x 1.730 mm x 1.470 mm Entre-eixos 2.600 mm Capacidade do tanque 44 litros Capacidade do porta-malas 469 litros Rodas e Pneus Liga leve, 195/55 R16 Garantia total 60 meses Garantia de motor e câmbio 60 meses

Com tantas novidades e um preço que, para a sua categoria, cabe no bolso, o Onix Plus Premier 2026 se destaca como uma opção muito legal para quem adora ter um carro moderno, confortável e cheio de estilo.