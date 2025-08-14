Alinne Moraes explica a recusa pela nova novela das nove da Globo

Após sua recente participação na série “Guerreiros do Sol”, a atriz Alinne Moraes confirmou que não aceitará o convite para atuar na nova novela das nove da Globo, intitulada “Três Graças”. A estreia da trama, que foi escrita por Aguinaldo Silva, está marcada para o dia 20 de outubro e irá substituir o remake de “Vale Tudo”.

A decisão de Alinne Moraes de não se juntar ao elenco de “Três Graças” se deve a compromissos já assumidos. Em entrevista, a atriz explicou que está se preparando para a estreia de uma peça teatral no final deste ano. O intenso cronograma de gravações da novela tornaria difícil a conciliação entre os dois projetos. Ela mencionou que, para participar de uma novela, é necessário um comprometimento de oito a nove meses no ar, além de um tempo considerável antes para ensaios e preparações.

Alinne detalhou que a rotina de gravações é bastante exaustiva, o que a leva a se afastar de amigos e familiares. “Você faz as malas, se despede dos amigos e da família e fica praticamente internada nos Estúdios Globo”, comentou. Com o domingo destinado a ensaios, ela destacou os desafios emocionais e físicos que essa rotina traz. “A imunidade cai, você fica sensível, então tem que estar preparada”, acrescentou.

Outra razão importante para a sua decisão é o desejo de passar mais tempo com seu filho, Pedro, que tem 11 anos e está entrando na adolescência. Alinne reforçou a importância de não perder esses momentos com ele. “Não quero perder esse momento. Já trabalhei muito nesses 11 anos, mas sempre faço pausas. É importante para respirar e se inspirar”, afirmou.

Vale lembrar que Alinne Moraes tem uma história marcada por papéis memoráveis na televisão, incluindo sua atuação como vilã na novela “Duas Caras”, escrita por Aguinaldo Silva em 2007. Sua decisão de não participar de “Três Graças” reflete uma escolha ponderada em equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.