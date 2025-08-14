CAOA Chery Tiggo 5x ganha atualização para enfrentar T-Cross e Creta

Após dar uma repaginada em seus SUVs mais robustos, a CAOA Chery agora começa a movimentar o jogo com uma novidade que promete agitar o mercado: o Tiggo 5X. Recentemente, um prototipo reestilizado foi flagrado em Sumaré, interior de São Paulo, deixando todo mundo curioso. A expectativa é que o modelo chegue às concessionárias no primeiro semestre de 2026.

Novidades no Visual

A nova versão do Tiggo 5X vai trazer um design que segue a linha dos irmãos mais velhos, o Tiggo 7 e Tiggo 8. Você vai notar que os faróis estão mais afilados, com iluminação full LED – sempre uma mão na roda para quem dirige à noite. A grade frontal ganhou um toque de sofisticação com detalhes cromados e um acabamento em preto brilhante que dá aquele charme a mais. Os faróis de neblina foram substituídos por DRLs verticais, que definitivamente modernizam a parte frontal.

Na traseira, as lanternas vão se interligar por uma barra de LED, criando uma aparência mais elegante. E pra dar a sensação de um carro mais longo, a lateral do modelo terá uma falsa terceira janela. É uma mudança que promete fazer a diferença na hora de estacionar no shopping ou mostrar para os amigos.

Interior que Impressiona

Quando você entrar no Tiggo 5X, a primeira coisa que vai perceber é o novo painel integrado. Ele combina o quadro de instrumentos e a central multimídia em uma única tela, deixando tudo muito mais clean. Pra quem adora tecnologia, há também um sistema de carregamento por indução e bancos dianteiros com ajustes elétricos, perfeito para encontrar a posição ideal ao volante.

O Que Tem Sob o Capô?

No quesito mecânica, a CAOA Chery deve manter a receita que agradou muitos consumidores. As versões Sport e Pro continuarão com o motor 1.5 turbo flex, que entrega até 150 cv com etanol e 21,4 kgfm de torque, acoplado a um câmbio CVT de nove marchas simuladas. Se você curte um empurrãozinho extra, a versão Pro Hybrid Max Drive vai manter o motor 1.5 turbo, agora associado a um sistema híbrido-leve de 48V, oferecendo até 160 cv e 25,5 kgfm de torque.

Linha 2026 Chegando

Falando da linha 2026, lançada há pouco tempo, ela vem com pequenas mudanças para se manter atraente. A versão Sport, que fica na faixa dos R$ 119.990, agora conta com novas rodas de liga leve aro 18” – bem mais estilosas do que as antigas. Além disso, vale lembrar que os preços foram reajustados para baixo, o que permite que o modelo se enquadre nas isenções de impostos para pessoas com deficiência, como o IPI e o ICMS.

As versões Pro e Pro Hybrid Max Drive receberam uma nova central multimídia de 10,25”, com uma interface mais intuitiva e conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Um assistente de voz que já era visto apenas em modelos mais caros agora faz parte também dessas versões. Uma ótima adição para facilitar ainda mais a sua condução.

Produção e Vendas

O Tiggo 5X segue sendo produzido na fábrica da CAOA em Anápolis (GO), onde teve sua produção iniciada em 2019. E para aqueles que se perguntam sobre a recepção do modelo, informações indicam que já foram vendidas mais de 75 mil unidades no Brasil até março deste ano. É um número que revela a confiança dos motoristas brasileiros nesse SUV.