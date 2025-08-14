Frente fria traz garoa e frio intenso ao Paraná

Uma frente fria se afastou do litoral de Santa Catarina e traz chuviscos para o leste do Paraná, afetando Curitiba, a região metropolitana e o litoral entre sexta-feira, 15, e a manhã de sábado. Durante esse período, a previsão indica a possibilidade de garoa e céu nublado, mas sem grandes quantidades de chuva.

Enquanto isso, o centro, norte e noroeste do estado, que inclui cidades como Paranavaí, Londrina e Maringá, devem apresentar temperaturas mais elevadas e umidade do ar baixa, resultando em um clima seco até o final de semana.

No domingo, as condições climáticas devem mudar. O tempo deve se estabilizar, com a presença do sol, levando a um aumento gradual das temperaturas na capital, no litoral e nas demais regiões. As manhãs continuarão amenas, enquanto as tardes, com a luz solar, prometem temperaturas agradáveis.

As áreas do Centro-Sul e Sudoeste do Paraná não aguardam chuvas, garantindo um clima ensolarado e seco até o final do final de semana.