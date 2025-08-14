Cadillac Elevated Velocity combina luxo e potência no deserto

A Cadillac vai arrasar na Monterey Car Week 2025 com um conceito realmente audacioso: o Elevated Velocity. Este crossover elétrico de luxo, que foi inspirado no modelo Opulent Velocity do ano passado, traz um visual ainda mais futurista, perfeito para encarar desde asfalto até as dunas do deserto. É exatamente o que muitos de nós pensamos quando sonhamos com um carro que une estilo e desempenho.

Design Impactante

Assim que você vê o Elevated Velocity, fica impressionado. Com rodas de 24 polegadas, portas que abrem como as de um avião e uma carroceria robusta, ele lembra os modelos Celestiq e Lyriq, mas com proporções muito mais ousadas. A frente, que agora tem uma grade na mesma cor da carroceria, combina perfeitamente com faróis canelados e linhas que parecem dançar no ar. E na traseira, um difusor volumoso e lanternas elegantes completam o pacote, com uma janela em formato de canhão que vai deixar muitos admirados.

Luxo Interior

Por dentro, a proposta é elevar o conceito de luxo a níveis extremos. Com uma cabine 2+2 revestida de couro Nappa Vermelho Morello e um toque de tecido bouclé, o interior é digno de um palácio sobre rodas. O que é mais interessante? Ele pode se transformar em uma verdadeira “cápsula de relaxamento”. Imagine ativar o Modo Elevate, que permite a condução autônoma enquanto você desfruta de terapia de luz vermelha e aromatização, tudo isso enquanto relaxa em uma poltrona super confortável.

Inovações Curiosas

Esse carro não para por aí. Um dos recursos bem legais é o sistema de filtragem que combate poeira e outros incômodos que a estrada pode trazer. Para quem viaja em condições extremas, ele também conta com um climatizador que adapta o interior, mesmo nas temperaturas mais malucas. E se o carro ficar sujo, não se preocupe: tem um modo de autolimpeza por vibração! É como ter um carro que se cuida sozinho, bem prático para quem ama estar sempre na estrada.

Modos de Experiência

O Elevated Velocity oferece três modos de experiência para o motorista: o Modo Boas-Vindas, que ilumina e abre as portas automaticamente; o Modo Velocidade, com condução manual que traz um head-up display de realidade aumentada; e o Modo Elevate, que aciona a condução autônoma. Além disso, os modos de direção vão de e-Velocity para desempenho máximo, até o Terra para aventura off-road, e até um modo específico para tempestades de areia, o Sand Vision. Há algo que esse carro não faz?

Potência e Futuro

Embora a Cadillac ainda não tenha soltado todos os detalhes técnicos, há rumores de que o Elevated Velocity teria tração integral com dois motores e um desempenho que faz qualquer hipercarro parecer devagar. Executivos da marca mencionam que este projeto é uma espécie de laboratório para as tecnologias e soluções que poderemos ver nos próximos SUVs e crossovers elétricos da marca, o que gera uma expectativa danada.

Toque Final

Para fechar com chave de ouro, o conceito vem acompanhado de um kit de polo artesanal, combinando com o carro: capacete, luvas, joelheiras e taco, tudo naquele tom radiante de vermelho Morello. O Elevated Velocity será exibido no evento The Quail, em Carmel, Califórnia, no dia 15 de agosto de 2025. Não vai ser fácil tirar os olhos desse espetáculo!