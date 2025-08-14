Renault Duster 2023 é flagrado em testes no Brasil

O Renault Duster é um dos SUVs mais populares do Brasil e já está em sua nova geração. O que é curioso é que ele ainda aparece nas ruas disfarçado e usando o logotipo da Dacia, que é uma marca romena do grupo Renault focada em modelos de baixo custo. Mas os franceses estão mudando isso, buscando um perfil mais premium, como já mostrou com o lançamento do Kardian.

Esse protótipo que anda por aí é muito parecido com o modelo europeu. Ele mantém a grade, os faróis e até as rodas, tudo bem no estilo. O carro é construído sobre a plataforma CMF-B, a mesma do Kardian, mas aqui no Brasil é conhecida como RGMP (Plataforma Modular do Grupo Renault). Essa base vai ser uma boa notícia para os fanáticos, pois promete dar vida a outros lançamentos, como o SUV Boreal e até uma picape nova.

Design e Dimensões

A nova versão do Duster deve ser um pouco maior. Isso é strategico, já que o objetivo é compete pelo espaço com SUVs médios, como o Jeep Compass e o VW Taos. A estética proposta traz um teto ligeiramente inclinado a partir da coluna C, o que dá ao modelo um visual bem mais arrojado, quase como um SUV cupê, algo que vem conquistando muitos motoristas.

Por dentro, podemos esperar um layout que capta a essência do Boreal. Um painel digital de 10 polegadas e uma central multimídia do mesmo tamanho vão deixar o interior moderno e bem conectado – claro, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O acabamento e o design interno devem seguir uma linha parecida, como a Volkswagen faz entre seus modelos T-Cross e Taos.

Motorização e Performance

Falando sobre motores, o Duster deverá oferecer duas opções. Uma delas é um 1.0 turbo flex que entrega até 125 cv e vem com câmbio automatizado de seis marchas. A outra é um 1.3 turbo flex, com até 170 cv e impressionantes 27,5 kgfm, acompanhado de uma transmissão automática CVT com simulação de oito marchas. Embora a tração 4×4 não esteja no menu, o porta-malas deve ter uma capacidade generosa, em torno de 470 litros – excelente para quem gosta de road trips.

Enquanto o Duster europeu vai disponibilizar versões híbridas, por aqui vamos ter que esperar. O Boreal também não deve trazer motor eletrificado inicialmente, mas a plataforma que os dois compartilham abre a porta para essa tecnologia no futuro, então há esperança.

Expectativas no Mercado

Mesmo sem uma data de lançamento confirmada, é fácil notar que o novo Duster está intensificando seu programa de testes. Estima-se que ele chegue ao mercado com preços entre R$ 150 mil e R$ 200 mil, posicionando-se em meio ao novo Nissan Kicks e a outros SUVs compactos.

Então, fica a expectativa para quem, assim como eu, ama um bom SUV. O novo Duster promete ser uma escolha bastante interessante para quem busca espaço e conforto, sem abrir mão da modernidade. Fico imaginando como será dirigir essa nova beleza nas nossas estradas!