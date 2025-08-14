Toyota Corolla Cross atinge 7 mil unidades pela primeira vez

Em julho, o mercado automotivo brasileiro respirou fundo com 36.384 SUVs e crossovers emplacados — sem contar os modelos compactos, claro. Isso representa quase 16% do total de 229.948 veículos registrados no mês. Comparando com o ano anterior, a alta chegou a mais de 19%, e foi um crescimento de quase 24% em relação a junho.

O Toyota Corolla Cross συνεχou firme como líder, emplacando 6.866 unidades e batendo seu recorde, superando o antigo de abril. Ele seguiu de perto o Jeep Compass, que fechou julho com 4.935 unidades. Logo atrás, o Caoa Chery Tiggo 7 se destacou com 3.721 emplacamentos.

Os Destaques do Mês

Com uma versão abaixo dos R$ 200 mil, o GWM Haval H6 também teve um desempenho notável, alcançando 3.339 unidades vendidas. O BYD Song, quase na mesma linha, ficou em 3.164, mostrando que os chineses estão pegando força no mercado. O Mitsubishi Pajero, por sua vez, teve sua estreia acima de mil emplacamentos em um mês pela primeira vez desde 2018, chegando a 1.096.

O Ford Territory finalmente começou a dar sinais de vida, com 916 emplacamentos — o melhor resultado desde seu lançamento em 2020. O mesmo pode ser dito sobre o renovado Bronco Sport, que cravou 551 vendas, indicando um ótimo início de jornada no mercado.

A Tempestade Chinesa

Porém, nem todos os nomes brilharam como esperado. O VW Taos está enfrentando dificuldades, com apenas 882 unidades emplacadas pelo quarto mês seguido abaixo da marca de mil. O recém-lançado Jaecoo 7 teve um início promissor com 620 emplacamentos. Já o Chevrolet Equinox, mesmo com a nova geração disponível, caiu para 123 unidades, uma queda de quase dois terços em relação ao ano passado.

Entre os Gigantes

Na categoria de SUVs maiores, o Toyota SW4 continuou na liderança pelo segundo mês consecutivo, emplacando 1.500 unidades. O Caoa Chery Tiggo 8, que quadruplicou suas vendas em relação a 2024, seguiu de muito perto com 1.440. O Jeep Commander ficou em terceiro com 1.312 emplacamentos, embora tenha enfrentado uma queda significativa em relação ao ano anterior.

A Batalha Premium

Entre os SUVs premium, o BMW X1 sobrou na disputa, vendendo 542 unidades, sua melhor performance do ano. O Volvo EX30 teve um desempenho mais discreto, vendendo apenas 203, seu pior resultado em meses. Por outro lado, o BMW X2 manteve-se relevante, completando o pódio com 172 unidades.

O Luxo em Alta

Os modelos de luxo também tiveram seu espaço. O Porsche Cayenne, com 160 unidades, garantiu sua liderança pela terceira vez consecutiva. O BMW X5 chegou em segundo com 113 unidades, enquanto o Volvo XC90 retornou ao pódio, vendendo 84. Surpreendentemente, o Rolls-Royce Cullinan, bem mais caro, teve 3 emplacamentos, marcando um desempenho interessante para os superricos.

O sol está brilhando forte para os SUVs e crossovers no Brasil. A emoção continua, e como bons apaixonados por carros, estamos aqui de olho nos próximos capítulos dessa história sobre rodas.