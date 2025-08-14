K-Drama da Samsung gravado no Brasil chega ao Globoplay

A Samsung anunciou uma parceria com a Globo para o lançamento de “Tudo Sob Controle”, seu primeiro K-Drama original. A série foi gravada em São Paulo e já está disponível gratuitamente para todos os usuários do Globoplay que estiverem logados.

Esse projeto marca a estreia da Samsung na produção de conteúdo audiovisual, unindo a popularidade dos K-Dramas, que têm um grande público no mundo todo, à capacidade da empresa de contar histórias inovadoras. Como uma marca sul-coreana, a Samsung busca se conectar de maneira autêntica com consumidores da América Latina, incluindo tanto fãs do gênero quanto aqueles que apreciam boas narrativas. A série também apresenta os dispositivos conectados da Samsung, demonstrando como a tecnologia pode facilitar o dia a dia das pessoas. A distribuição pelo Globoplay é um passo importante nessa estratégia.

“Este K-Drama combina uma narrativa envolvente com um visual atraente, alinhando-se aos valores da Samsung. Com ‘Tudo Sob Controle’, estamos criando um conteúdo original que une cultura, entretenimento e inovação”, declarou Milene Gomes, Diretora de Retail e SmartThings da Samsung para a América Latina.

A série segue a história de dois jovens executivos, Yun-A, interpretada por Sharon Cho, e Ji-Hoon, interpretado por Raphael Chung. Eles vivem em uma casa inteligente que é totalmente equipada com tecnologia da Samsung. A trama, que começa como uma simples convivência, logo se transforma em uma sequência de situações inusitadas, envolvendo romance, cultura e tecnologia, proporcionando uma experiência divertida e moderna.

Durante os episódios, diversos produtos da Samsung aparecem em momentos-chave. Um dos destaques é o smartphone dobrável Galaxy Z Flip, que ajuda os personagens a resolverem desafios em suas vidas. Os episódios estão disponíveis também no canal oficial da Samsung Brasil no YouTube, onde o público pode interagir e adquirir os produtos apresentados na série.

“Tudo Sob Controle” ficará disponível no Globoplay por 30 dias, a partir de 11 de agosto. Para ajudar na divulgação, a plataforma usará estratégias de mídia que incluem formatos nativos como Pause Ads e Binge Ads, permitindo que a mensagem da Samsung se integre à história e aos temas de cada episódio, oferecendo uma experiência mais conectada ao público.

Eliseu Barreira, responsável pelo marketing de produtos publicitários da Globo, destacou a importância da parceria, que mostra como o Globoplay é pioneiro em soluções publicitárias no Brasil. A plataforma, que mantém uma média de mais de duas horas de consumo diário por usuário, conecta conteúdo de qualidade a marcas em um ambiente seguro e engajador. Com “Tudo Sob Controle”, a Samsung terá a oportunidade de se relacionar com os 30 milhões de usuários mensais do Globoplay.

Essa iniciativa se alinha com a estratégia da Samsung de se aproximar da cultura pop e fortalecer sua imagem entre o público jovem. A escolha do formato K-Drama reflete a popularidade crescente desse gênero no Brasil, especialmente entre a Geração Z e os millennials. Além de estar disponível no Globoplay, todos os episódios de “Tudo Sob Controle” podem ser assistidos no serviço de streaming gratuito Samsung TV Plus e no canal oficial da Samsung Brasil no YouTube.