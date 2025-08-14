Chevrolet reduz preço da Montana Premier para CNPJ em R$ 33.900

A Chevrolet está com novidades para a galera que adora a Montana Premier! Durante todo o mês de agosto, a montadora oferece condições imperdíveis para vendas diretas. Isso significa que, se você é empresário ou trabalha no campo, pode garantir descontos especiais na versão top de linha dessa picape.

Fica a dica: segundo o portal Fipe Carros, os descontos atuais são ainda maiores que os da campanha de julho. Por exemplo, a Montana Premier 1.2 Turbo automática, que normalmente sai por R$ 168.890, poderá ser adquirida por R$ 134.990. É isso mesmo, uma diferença de R$ 33.900! Esses valores foram confirmados pelas concessionárias.

Motor e Performance

A Montana Premier também passou por melhorias, especialmente no seu motor 1.2 Turbo Flex com injeção direta. Agora, a potência subiu de 139 cv para 141 cv. E com essa pegada a mais, a picape faz de 0 a 100 km/h em apenas 9,5 segundos. Para quem gosta de dar aquela acelerada, isso é música para os ouvidos.

Tecnologia em Alta

A linha 2026 chega recheada de tecnologia. Agora, você vai encontrar um painel digital de 8 polegadas e uma central multimídia MyLink de 11 polegadas com Wi-Fi nativo. E não para por aí: vem também com uma câmera de ré de alta resolução, o que é superprático para manobras. Tudo isso é um upgrade que já vimos no modelo Tracker 2026.

Novos Acessórios

Se você já pensou em personalizar a sua Montana, vai gostar das opções que a linha 2026 traz. Além dos acessórios já tradicionais, agora tem suporte para bicicletas e um engate traseiro que pode rebocar até 400 kg. Pensando em conforto e estilo, a picape oferece luz ambiente e tapetes com borda elevada, que não esquecem o visual. Para os fãs de tecnologia, o sistema de som premium faz toda a diferença.

Detalhes que Fazem a Diferença

Na versão Premier, os itens de série são bem atraentes. Faróis Full LED, carregador por indução e alerta de ponto cego são alguns dos recursos que tornam o dia a dia mais seguro e prático. E quem não gosta de um toque de sofisticação? Os bancos têm acabamento premium e a picape ainda traz rodas exclusivas que elevam o visual.

Dimensões e Capacidade

A Montana tem 4,72 metros de comprimento e 1,80 m de largura, o que proporciona uma caçamba com capacidade para 874 litros. Para quem transporta cargas grandes ou pequenas, o modelo suporta até 650 kg, ideal para quem precisa de espaço e robustez.

Os entusiastas do setor vão adorar saber que a Chevrolet continua a inovar, e a Montana Premier é uma prova disso, trazendo cada vez mais tecnologia e conforto.