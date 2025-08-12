Trate sua ansiedade naturalmente: veja 5 chás que realmente acalmam

A ansiedade é um problema que atinge milhares de brasileiros diariamente, mas há algumas técnicas que podem ajudar a amenizá-la.

A ansiedade afeta milhões de brasileiros e representa um desafio crescente para a saúde pública do país. Estima-se que aproximadamente 18,6 milhões de pessoas enfrentem transtornos relacionados à ansiedade, o que corresponde a cerca de 9,3% da população.

Esse dado coloca o Brasil como o país com a maior prevalência desse tipo de distúrbio no mundo, conforme aponta a Organização Mundial da Saúde. Além disso, o aumento da conscientização sobre saúde mental contribui para que mais pessoas busquem ajuda.

O cenário também se agrava devido a fatores sociais, econômicos e culturais que elevam o estresse diário. Assim, compreender formas naturais e complementares de aliviar a ansiedade torna-se fundamental para melhorar a qualidade de vida.

5 chás que podem ajudar a lidar com a ansiedade

Antes de apresentar os chás mais indicados para aliviar a ansiedade, é importante destacar que essas plantas possuem compostos que atuam diretamente no sistema nervoso, promovendo relaxamento e redução do estresse.

Além disso, o consumo regular dessas infusões, aliado a hábitos saudáveis, potencializa seus efeitos calmantes. Cada chá apresenta propriedades específicas que contribuem para o equilíbrio emocional, ajudando a controlar os sintomas da ansiedade de forma natural.

Chá de camomila

A camomila contém flavonoides que exercem efeito calmante sobre o sistema nervoso, auxiliando na redução da tensão e na melhora do sono. Para preparar, coloque uma colher de sopa de flores secas em uma xícara de água fervente, deixe em infusão por 10 minutos, coe e consuma até duas vezes ao dia.

Chá de erva-cidreira

A erva-cidreira possui compostos que ajudam a aliviar a ansiedade e a agitação, além de promover relaxamento muscular. Para preparar, utilize duas colheres de sopa de folhas frescas ou secas em uma panela com 500 ml de água, ferva por cinco minutos, coe e tome preferencialmente antes de dormir.

Chá de lavanda

A lavanda atua como ansiolítico natural, reduzindo a ansiedade e melhorando o humor graças aos seus óleos essenciais. Para fazer o chá, coloque uma colher de chá de flores secas em uma xícara de água quente, deixe em infusão por sete minutos, coe e consuma até duas vezes ao dia.

Chá de maracujá

O maracujá contém alcaloides que promovem efeito sedativo e tranquilizante. Para preparar, ferva duas colheres de sopa de folhas de maracujá em 500 ml de água por cerca de 10 minutos, depois coe e beba uma a duas vezes ao dia. Esse chá também ajuda a reduzir a insônia relacionada à ansiedade.

Chá de passiflora

A passiflora apresenta propriedades calmantes que auxiliam no controle da ansiedade e no relaxamento geral do corpo. Para preparar, coloque uma colher de sopa de folhas secas em uma xícara de água fervente, deixe repousar por dez minutos, coe e consuma preferencialmente à noite para facilitar o sono.

Outras dicas para lidar com a ansiedade

Além do uso de chás calmantes, é fundamental adotar práticas diárias que promovam o equilíbrio emocional e contribuam para a redução da ansiedade. Essas estratégias complementam o tratamento e ajudam a manter a mente mais tranquila:

Praticar exercícios físicos regularmente melhora a liberação de endorfinas, hormônios que promovem sensação de bem-estar, ajudando a controlar a ansiedade. Caminhadas, corridas, yoga ou dança são ótimas opções para ativar o corpo e a mente.

Manter uma rotina de sono adequada é essencial para o equilíbrio emocional. Dormir entre sete e oito horas por noite regula o sistema nervoso, reduzindo os sintomas ansiosos e melhorando a concentração e o humor.

Praticar técnicas de respiração profunda e meditação auxilia no controle do estresse imediato. Respirar de forma lenta e consciente ajuda a ativar o sistema nervoso parassimpático, promovendo relaxamento e diminuindo a sensação de angústia.

Evitar o consumo excessivo de cafeína, álcool e alimentos processados contribui para a estabilidade emocional. Essas substâncias podem estimular o sistema nervoso de forma negativa, agravando os sintomas da ansiedade.

Manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e alimentos fontes de ômega-3, ajuda a regular neurotransmissores envolvidos no controle da ansiedade. Nutrientes adequados favorecem o funcionamento cerebral e a resistência ao estresse.

