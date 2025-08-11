Hyundai i30 é visto em testes e pode receber novo facelift

O Hyundai i30 ainda está no jogo, mesmo com a marca brasileira focando seus esforços em SUVs e crossovers. Desde 2016, a geração atual desse hatch médio está nas versões hatchback, fastback e wagon, e agora já está se preparando para uma nova atualização visual.

Recentemente, um protótipo camuflado da versão perua, chamada i30 Tourer, foi flagrado perto do centro de pesquisa e desenvolvimento da Hyundai, em Rüsselsheim, na Alemanha. Esta será a terceira vez que o modelo passa por uma reestilização. Para quem não lembra, as mudanças anteriores ocorreram em 2020 e, posteriormente, em um facelift mais leve em 2024.

Detalhes da Camuflagem

A camuflagem no carro esconde muitos detalhes, mas dá pra perceber que ele manterá elementos do pacote esportivo N Line. Rodas de liga leve de 18 polegadas, faróis e lanternas full-LED estão entre os destaques, herdados do facelift anterior. Os para-choques aparentam ser semelhantes aos atuais, mas devem receber pequenos ajustes para dar um toque mais moderno.

Novidades no Interior

O interior do i30 também está parcialmente coberto, o que indica que algumas surpresas estão a caminho. A expectativa é que o modelo ganhe um novo cockpit digital, alinhando-se com as modernizações de outros veículos da Hyundai. Para quem já passou um tempinho dentro de um carro com painel digital, sabe como isso faz a diferença na experiência ao volante.

Motorizações

Sob o capô, o modelo europeu atualmente conta com três opções de motor: um 1.5 aspirado de 95 cv, um 1.0 turbo mild-hybrid de 100 cv, e um 1.5 turbo mild-hybrid de 140 cv. O novo facelift pode trazer pequenas melhorias mecânicas, especialmente para atender a normas ambientais mais rigorosas. Para quem curte performance, vale lembrar que o i30 N, com motor 2.0 turbo de 276 cv, deixou as vendas na Europa em 2024 porque não cumpria os novos limites de poluição.

O Futuro do i30

Se tudo correr como planejado, a Hyundai deve lançar o i30 atualizado em 2026, ano em que a geração atual completará 10 anos de mercado. O hatch ainda deve ficar disponível por mais um tempo, antes que a montadora decida se vai lançar uma nova geração para competir com rivais clássicos como o Volkswagen Golf. É sempre interessante ver como os modelos se reinventam, não é mesmo?