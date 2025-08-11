Nova Ram Dakota é apresentada e desafia Hilux e Ranger

A Ram anunciou a chegada de sua nova picape média, que deve ser revelada ainda esta semana em São Paulo. O modelo, chamado Dakota, é uma revival de um nome famoso dos anos 90 e 2000 e vai direto para a briga com gigantes como Toyota Hilux, Ford Ranger, Fiat Titano, Nissan Frontier e Chevrolet S10. Esse lançamento será produzido na Argentina, na mesma linha que o Fiat Titano, e está previsto para chegar ao Brasil no último trimestre do ano.

A Dakota já foi vista em testes por aqui, o que aumentou ainda mais a expectativa. Ela também apareceu em um caminhão-cegonha, a caminho das concessionárias. Focada no mercado sul-americano, essa picape promete um visual exclusivo e um acabamento de alta qualidade, ambos posicionados acima da Rampage na linha da Ram.

Recentemente, a Stellantis divulgou um teaser que mostra alguns detalhes interessantes, como uma grade hexagonal destacando o nome “RAM”, faróis com iluminação em LED e um para-choque robusto. Os pneus foram projetados para um uso off-road, e na caçamba aparece a inscrição “Nightfall”, que pode ser o nome de uma versão especial de lançamento. E quem adora design agressivo vai amar o que foi mostrado até agora.

A expectativa para o interior é alta, com a promessa de uma central multimídia grande e um ar-condicionado digital de duas zonas. Os bancos devem ter ajuste elétrico e, claro, vai ter um kit completo de assistentes de direção, pensando sempre na segurança e conforto. O acabamento deverá seguir o padrão da marca, inspirado na Rampage e nos modelos maiores vendidos nos Estados Unidos.

Falando em coração, a Dakota vai carregar o motor 2.2 turbodiesel da Stellantis, com 200 cv e torque de cerca de 45 kgfm. Ele irá trabalhar em conjunto com um câmbio automático de oito ou nove marchas, dependendo da versão. E a tração 4×4, que é super valorizada no Brasil, também estará presente. Com freios a disco nas quatro rodas e uma suspensão que equilibra conforto e desempenho em terrenos mais difíceis, essa picape promete agradar diversos tipos de motoristas.

A produção na argentina contou com um investimento de R$ 2 bilhões, o que mostra a seriedade do projeto, conhecido internamente como KP2. A ideia da Stellantis é transformar a planta em um polo regional de picapes, abrangendo desde as versões de entrada até modelos mais luxuosos, para atender a todos os gostos.

Quem aí, na hora de pegar a estrada ou enfrentar o dia a dia no trânsito, sonha com uma picape robusta e cheia de estilo? A Dakota parece promissora!