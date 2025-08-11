Ram confirma imagens e data de lançamento da nova picape média

A nova picape média da Ram, que já foi avistada na Argentina, está dando o que falar entre os apaixonados por carros. Recentemente, a marca divulgou as primeiras imagens do modelo e confirmou quando ele será lançado. A grande novidade é que essa picape terá como base a Fiat Titano, que passou por diversas melhorias mecânicas e de equipamentos e agora é fabricada na Argentina.

O único vídeo até agora mostra a famosa grade frontal da Ram, com o emblema “RAM” em destaque, mas sem revelar muito sobre o design final. No clipe, dá para notar alguns detalhes interessantes, como um rack de iluminação no teto e luzes laranjas que estão na parte superior da grade. Parece que ela segue o estilo robusto das picapes americanas. As rodas e pneus também sugerem que essa picape irá encarar o off-road de peito aberto, além de trazer o emblema “Ram Turbo” no capô e a possível versão chamada “Nightfall” na traseira.

Recentemente, o flagra na Argentina mostrou uma unidade coberta, demonstrando que mudanças visuais vão muito além de apenas trocar os emblemas. A base continua sendo a plataforma criada pela chinesa Changan, que originou a Titano e a Peugeot Landtrek. No entanto, a nova picape da Ram se inspira no modelo Hunter, que passou por uma revitalização na China e trouxe melhorias significativas no acabamento.

Quem acompanha o mercado sabe que a Ram começou como uma divisão para veículos de trabalho na Stellantis, mas aqui no Brasil a percepção da marca mudou bastante. As picapes full-size, como a 1500 e a 2500, ajudaram a estabelecer uma imagem mais premium e sofisticada. Essa nova picape promete continuar nessa linha.

Agora, virando a chave para o que realmente importa: a mecânica. Tudo indica que o novo modelo vem equipado com o motor 2.2 Multijet II turbodiesel, que já encontramos na Titano, na Toro e até no Jeep Commander. Ele entrega 200 cv e um impressionante torque de 45,9 kgfm. E o melhor? Câmbio automático, com opções de tração traseira ou 4×4, dependendo da versão.

Outra curiosidade é que há a expectativa de que essa nova picape traga de volta o nome Dakota, um modelo que fez história no Brasil entre 1998 e 2001. Porém, quando saberemos se isso se confirma? A apresentação do novo modelo está marcada para o dia 13 de agosto. É muita ansiedade para quem ama picapes!