CAOA Chery Tiggo 8 tem aumento de 35% nas vendas em julho

O Caoa Chery Tiggo 8 tem sido uma ótima escolha para quem busca um SUV que não pese no bolso. Se você tem uma família maior, vai adorar saber que ele comporta até sete pessoas com muito espaço e conforto. Afinal, quem dirige em família sabe como um bom espaço interno faz diferença, né?

O legal é que o Tiggo 8 vem com cinco anos de garantia e traz uma lista de equipamentos bem interessantes. Mas, vale a pena destacar que o preço das peças pode ser um pouco mais salgado e a rede de atendimento não é tão ampla quanto a de outros modelos da categoria. É sempre bom ficar de olho!

Vendas Crescentes e Concorrência

De acordo com a Fenabrave, em julho, o Tiggo 8 emplacou 1.440 unidades, um aumento de 35% se comparado a junho, que teve 1.062 unidades. Para fazer a comparação justa, o Jeep Commander vendeu 1.312 nesse mesmo mês. Apesar de o Tiggo 8 ter uma boa performance, a Chevrolet Spin, que também leva até sete passageiros e é mais em conta, vendeu 1.942 unidades.

Até julho de 2025, o Tiggo 8 Pro já atingiu a marca de 8.907 unidades vendidas, superando o total de vendas do ano passado. E adivinha? Ele ainda ficou à frente do Jeep Commander, que registrou 8.532 vendas no mesmo período.

Promoções Imperdíveis

Para dar um empurrão nas vendas, a Caoa Chery lançou um desconto de R$ 10 mil no modelo Tiggo 8 Pro Max Drive, em comemoração aos oito anos da marca no Brasil. O preço caiu de R$ 199.990 para R$ 189.990! Se você estava pensando em um novo SUV, essa é uma oportunidade e tanto. A promoção é válida em mais de 180 concessionárias pelo país.

Motor e Desempenho

Agora, se tem uma coisa que merece destaque é o motor do Tiggo 8 Pro. Ele conta com um 1.6 turbo (TGDi), que entrega até 187 cavalos de potência e um torque de 28 kgf.m. A aceleração é suave, e o câmbio automático de sete marchas garante uma experiência de dirigir bem agradável. Quem já pegou estrada sabe como um câmbio esperto faz toda a diferença, especialmente nas ultrapassagens.

Dimensões e Espaço Interno

Quando falamos em tamanho, o Tiggo 8 Pro mede 4,72 metros de comprimento, com um entre-eixos generoso de 2,71 metros. O tanque tem capacidade para 51 litros, e ele aguenta até 566 kg de carga entre passageiros e bagagem.

Falando em bagagem, o porta-malas tem diferentes configurações. Com os sete bancos ocupados, o espaço é de 193 litros. Se você rebater a terceira fileira, o volume aumenta para 889 litros, e se estiver apenas com dois lugares, chega a impressionantes 1.930 litros! E sabe o que é melhor? O porta-malas tem tampa elétrica, o que facilita muito na hora de carregar.

Conforto e Tecnologia no Interior

O interior do Tiggo 8 Pro é um verdadeiro atrativo. Tem duas telas curvas integradas de 24,6 polegadas, com conectividade sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. As saídas de ar para a segunda fileira são um toque extra para manter todos confortáveis. E quem curte música vai adorar o sistema de som premium da Sony, que traz 8 alto-falantes.

Se você preza por conforto, espaço e tecnologia em um SUV, o Caoa Chery Tiggo 8 realmente se destaca no mercado. É mais do que um carro; é uma experiência de condução, tanto para o dia a dia quanto para viagens em família.