Desconto de R$ 20.600 no novo Nissan Kicks Sense para PcD

O novo Nissan Kicks Sense chegou com tudo, disponível para venda direta durante o mês de agosto. Prepare-se para aproveitar um descontão maior que o do mês passado. Essa versão de entrada é ideal para quem busca um SUV com um precinho camarada.

O Kicks Sense 1.0 Turbo automático está com preço sugerido de R$ 164.990,00. Mas se você faz parte do público PcD, a boa notícia é que o valor cai para R$ 144.390,00, já com os descontos do IPI e um bônus de fábrica. No total, você pode economizar R$ 20.600,00, o que é uma ótima oportunidade, não é mesmo?

As opções de cores sólidas têm esses preços, mas se você quiser uma pintura metálica ou perolizada, precisa somar mais R$ 2.150,00. E como sempre, os preços ficam disponíveis no site oficial da Nissan.

Um ponto interessante é que o Kicks 2026 foi construído sobre a nova plataforma CMF-B HS. Essa atualização traz um monte de melhorias, deixando o SUV mais moderno, seguro e confortável. Quem aprecia um interior bem tratado vai adorar o espaço ampliado e a lista de equipamentos recheada.

Agora, falando do motor, o novo Kicks vem com um 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta. Este motor, que também equipa o Renault Kardian, oferece até 125 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque no etanol. E a transmissão? É uma automática de dupla embreagem que traz mais agilidade nas trocas — ótimo para quem vive em cidade grande, não é?

Com suas novas dimensões, o Kicks cresceu e agora está quase no tamanho de SUVs médios. Ele mede 4,37 metros de comprimento, o que é um aumento de 6 cm. A distância entre eixos também cresceu, assim como a largura e a altura, oferecendo mais espaço interno e um porta-malas que passou de 432 para 470 litros.

A versão Sense é perfeita para quem busca custo-benefício. Ela vem equipada com ar-condicionado digital, faróis e lanternas em LED, chave presencial para dar partida no carro, uma central multimídia com tela de 12,3 polegadas, volante multifuncional e um painel digital de 7 polegadas. As rodas de liga leve de 17 polegadas completam o visual.

Embora o interior tenha um aspecto mais básico, com mais plástico preto, ele não economiza em segurança: são seis airbags, controle de tração e estabilidade, controle de velocidade adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática e freio de estacionamento eletrônico. Isso tudo pensando na sua proteção e conforto durante a viagem.

Com tantas inovações e um design mais arrojado, o novo Nissan Kicks é uma opção muito interessante para quem adora rodar pelas ruas do Brasil!