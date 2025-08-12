BYD apresenta o sedan híbrido Seal 5 DM-i na Tailândia

A BYD, aquela fabricante chinesa que está dominando o mercado de carros elétricos e híbridos, acaba de dar um passo importante com o lançamento do Seal 5 DM-i. Este modelo está sendo produzido na fábrica da marca em Rayong, na Tailândia, e já está disponível para os consumidores locais desde o dia 8 de agosto. Para você que curte conhecer novidades automotivas, o Seal 5 DM-i é conhecido na China como Chaser 05.

O mais interessante é que este é o quarto modelo fabricado pela BYD nessa unidade e, pela primeira vez, conta com direção do lado direito — perfeito para quem dirige em países que adotam o trânsito à esquerda. A escolha de produzir localmente revela a confiança da BYD na capacidade industrial tailandesa, segundo Ke Yubin, gerente geral da BYD Tailândia.

Versões e Preços do Seal 5 DM-i

O Seal 5 DM-i chega com duas versões: a Premium, que tem um preço inicial de 769.900 baht tailandeses (cerca de US$ 23.730), mas está em promoção de lançamento por 699.900 baht. A outra versão, a Standard, ainda tem o preço a ser definido, dando uma liberdade interessante para a marca avaliar a concorrência antes de fazer suas definições.

Histórias de Produção e Vendas

A história da BYD na Tailândia começou em 2022, com a importação de veículos. Em março de 2023, a marca começou a construir sua fábrica local, e em julho do mesmo ano, a linha de montagem já estava funcionando, com a saída do primeiro veículo produzido por lá — um marco que também celebrou o oitavo milhão de veículos fabricados pela empresa em todo o mundo.

E os números de vendas são promissores! Em julho, a BYD vendeu 344.296 veículos novos de energia globalmente, apesar de uma leve queda em relação a junho. Na Tailândia, mais de 90 mil carros já foram vendidos, o que solidifica a presença da marca na região.

Impacto Econômico na Tailândia

A BYD também está fazendo um papel importante na economia local. Com a produção na Tailândia, a empresa promete gerar mais de 9 mil empregos, dando um gás no desenvolvimento econômico e impulsionando o setor automotivo sustentável na Ásia. E se você é fã de supercarros, não pode deixar de dar uma olhada no novo supercarro U9 da BYD Yangwang, que traz uma potência impressionante de motor dobrada.

Assim, a movimentação da BYD no Sudeste Asiático é um reflexo do avanço e interesse crescente por veículos elétricos e híbridos, que, quem sabe, podem se tornar uma verdadeira paixão para muitos motoristas por aqui também!