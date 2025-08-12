Fiat reduz preço do Cronos Drive 1.3 CVT para PcD em até R$ 29 mil

O Fiat Cronos Drive 1.3 CVT continua disponível para vendas diretas a pessoas com deficiência (PcD) ao longo de agosto. E não é só isso, nessa nova rodada, o modelo conta com um bônus de fábrica maior que o do mês passado, além de isenções de ICMS proporcional e IPI integral. Para quem busca economia e conforto, essa pode ser uma ótima oportunidade.

Falando um pouco sobre o espaço interno, essa versão é uma escolha top para quem precisa de um carro espaçoso. O porta-malas tem impressionantes 525 litros, um dos maiores da categoria. Além disso, o Cronos recebeu uma repaginada recente que deixou seu visual ainda mais atraente e a lista de equipamentos é bem completa.

Se a gente olhar os preços, o valor sugerido para o público geral é de R$ 116.490,00. Mas para as pessoas com deficiência, o preço cai para R$ 87.372,00, o que significa uma economia de R$ 29.118,00. Vale lembrar que esses preços podem variar dependendo da região e da concessionária, então fique atento nas negociações!

E se você está pensando em adquirir um, uma boa notícia é que entre janeiro e julho de 2025, foram emplacadas 16.447 unidades do Fiat Cronos. Mesmo com um número considerável, ele ficou atrás dos concorrentes diretos, como o Volkswagen Virtus e o Chevrolet Onix Plus.

Quando abrimos o capô, encontramos o motor 1.3 Firefly, que entrega até 101 cv de potência e 13,7 kgfm de torque. Essa motorização é conectada a um câmbio automático CVT que simula sete marchas. E se você está preocupado com o consumo, ele faz uma média de 8,9 km/l na cidade e 10,7 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, os números aumentam para 12,6 km/l na cidade e 14,6 km/l na estrada.

A produção do Cronos 2026 ainda é feita na fábrica de Córdoba, na Argentina. Desde seu lançamento em 2018, mais de 450 mil unidades já foram produzidas. O Fiat Cronos Drive 1.3 CVT vem equipado com recursos como piloto automático, faróis Full LED, direção elétrica e ar-condicionado, entre outros itens que tornam a condução confortável e prática.

Além disso, ele possui uma central multimídia de sete polegadas e sensores de estacionamento traseiro, que são ótimos para manobras. Como opcionais, tem também a câmera de ré e rodas de liga leve aro 15, que podem dar um charme extra ao visual do carro.

Para resumir o pacote do Fiat Cronos Drive 1.3 CVT para PcD em agosto de 2025, aqui vai uma tabela rápida:

Fiat Cronos Drive 1.3 CVT para PcD em agosto de 2025:

Configurações Preços de tabela Preços para PcD Descontos Drive 1.3 CVT R$ 116.490,00 R$ 87.372,00 R$ 29.118,00

Com todo esse conteúdo, o Cronos se mostra uma opção bastante competitiva no mercado para quem procura não apenas um carro, mas um aliado para o dia a dia.