Toyota Corolla Cross é o SUV mais vendido em agosto

O Toyota Corolla Cross está bombando nas vendas em agosto, e a razão disso se dá, em grande parte, pela versão XR, que sai por R$ 182.990. Para quem é cliente PcD, a isenção total do IPI e um desconto de 18% fazem o preço despencar para R$ 138.577,57. Isso é uma baita economia de R$ 44.412,43 no final das contas!

A grande surpresa é que o Corolla Cross foi o SUV mais vendido em agosto, contabilizando 2.543 unidades emplacadas, segundo a Fenabrave. Esse número é 14% maior em comparação a julho. No acumulo de 2025, o modelo já emplacou 39.153 unidades. É claro que quando você vê um Corolla na rua, é impossível não reconhecer o sucesso da marca.

Falando em líderes, o Volkswagen T-Cross, que vinha dominando as vendas durante todo o ano, ficou em segundo lugar em agosto, com 2.355 unidades. O número representa uma queda de 18% em relação a julho, que teve um desempenho excelente com mais de 9 mil carros vendidos. Apesar disso, o T-Cross continua na liderança geral do ano, somando 55.507 unidades vendidas.

O Hyundai Creta também fez sua parte, alcançando o terceiro lugar com 2.270 unidades. Embora ainda tenha vendido bem, esse número representa uma queda de 9% em relação a julho, quando ele teve seu melhor desempenho do ano. Em termos de total, ele já vendeu 41.302 unidades até agora.

Logo atrás, o Fiat Fastback aparece com 1.649 carros vendidos, superando o Volkswagen Nivus, que emplacou 1.479 unidades. É um bom exemplo de como o mercado é dinâmico e está sempre mudando, não é mesmo?

O Nissan Kicks, que é relativamente novo no mercado, fechou o ranking com 1.256 vendas em agosto. Infelizmente, caiu 19% se comparado ao mês passado, mas já soma 31.168 unidades em 2025.

E o que dizer do Fiat Pulse? Ele teve 1.490 emplacamentos e sofreu uma leve queda de 4% em relação ao mês anterior. O Volkswagen Tera também está começando a aparecer nas conversas e está ameaçando o SUV italiano, com 1.309 unidades vendidas e um crescimento de 25%!

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Toyota Corolla Cross 2.543 2 Volkswagen T-Cross 2.355 3 Hyundai Creta 2.270 4 Fiat Fastback 1.649 5 Nissan Kicks 1.638 6 Fiat Pulse 1.490 7 Chevrolet Tracker 1.481 8 Volkswagen Nivus 1.479 9 Volkswagen Tera 1.309 10 Honda HR-V 1.275 11 Jeep Compass 1.140 12 Caoa Chery Tiggo 7 1.001

E assim, o ranking dos SUVs mais vendidos no Brasil nos mostra como o mercado está competitivo e dinâmico, refletindo as preferências dos motoristas por aqui.