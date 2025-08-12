Leo Dias estreia no “Melhor da Tarde” com Leonardo em entrevista

Após um período de descanso no Nordeste, Leo Dias está de volta a São Paulo e se prepara para estrear como apresentador no programa "Melhor da Tarde", que vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 18, às 14h30. Ao longo desta semana, a Band está gravando os pilotos do programa, buscando apresentar uma nova dinâmica e formato para a atração.

No primeiro episódio que será comandado por Leo Dias, ele contará com uma entrevista exclusiva com o cantor Leonardo, que terá a participação especial de seu neto, José Leonardo. Durante o bate-papo, o público poderá conhecer histórias do cotidiano do artista, além de ouvir momentos descontraídos sobre sua vida pessoal e carreira.

O novo "Melhor da Tarde" traz um time diversificado e experiente. Além de Leo Dias, o programa contará com:

João Paulo Vergueiro (JP) , um jornalista conhecido por sua atuação no entretenimento.

Márcia Goldschmidt , uma comunicadora que possui uma trajetória marcante na televisão brasileira.

Pâmela Lucciola, uma apresentadora e repórter que promete trazer leveza e interação com o público.

A reformulação do programa busca oferecer um conteúdo mais acessível e dinâmico, focando em temas de entretenimento e notícias que dialogam diretamente com o dia a dia dos telespectadores. A expectativa da emissora é que essas mudanças melhorem a audiência da programação, especialmente no horário da tarde, que culmina com a exibição do "Brasil Urgente" logo após.

As chamadas para a estreia já estão sendo exibidas, destacando a nova identidade visual da atração. A entrada de Leo Dias e de novos integrantes na equipe é vista como uma oportunidade de revigorar a programação vespertina da Band.