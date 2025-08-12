Lynk & Co 10 EM-P é lançado na China com até 192 km de autonomia

A Lynk & Co, parte do grupo Geely, está animando o mercado chinês com o lançamento do seu novo sedã híbrido plug-in, o Lynk & Co 10 EM-P. Com preço inicial de 192.000 yuan (cerca de R$ 26.700), esse modelo promete não deixar a desejar. O grande destaque? Uma combinação potente de motor turbo e dois motores elétricos, que juntos entregam nada menos que 523 cv e tração nas quatro rodas.

Apresentado em junho de 2025, o 10 EM-P chega para dar uma repaginada na linha da marca. Isso é especialmente importante, já que a versão totalmente elétrica, o Z10 BEV, não teve a aceitação esperada no mercado. Visualmente, o sedã é uma verdadeira obra de arte, com um design moderno, capô inclinado e aquela pegada aerodinâmica que a gente ama. As luzes LED e os detalhes como maçanetas retráteis só adicionam ao charme do carro — um verdadeiro convite para pegar a estrada.

Conforto e Tecnologia de Ponta

Por dentro, o 10 EM-P é quase um hotel sobre rodas. Com espaço para quatro passageiros, os bancos traseiros são de sonho: aquecem, ventilam e até fazem massagem. Imagine isso em uma viagem longa! E não para por aí; o carro também conta com uma mesa dobrável e um refrigerador super prático. Para a trilha sonora, ele vem com um sistema de som premium da Harman/Kardon com até 23 alto-falantes — é como estar em um show particular no trajeto.

A tecnologia não fica para trás, com um painel digital e uma tela flutuante de 15,4 polegadas. Um dos grandes diferenciais é o G-Pilot H7, o sistema avançado de assistência ao motorista, que pode até te ajudar em trajetos urbanos com direção autônoma. Um verdadeiro assistente na batida do dia a dia!

Potência e Autonomia Híbrida

Em termos de desempenho, o sedã é equipado com um motor 1.5 turbo de 161 cv, que se junta aos motores elétricos para entregar aquela pegada forte que a gente adora. O carro oferece duas opções de bateria: uma com autonomia de até 100 km e outra, mais poderosa, que chega a impressionantes 192 km. E se você estiver na correria, a recarga rápida é um bônus incrível, levando apenas 13 minutos para passar de 10% a 60% de bateria. Ah, e o consumo com a bateria descarregada fica em cerca de 4,2 litros a cada 100 km — bem na média.

O 10 EM-P mede 5,05 metros de comprimento e oferece uma suspensão de luxo, com um sistema de amortecimento contínuo. Ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,1 segundos e pode atingir uma velocidade máxima de 210 km/h. Sem contar que ele tem modos adaptáveis, como o Performance e o Snow, perfeitos para diferentes tipos de estrada e clima.

Versões e Preços

Esse sedã já chega com três versões disponíveis, variando entre 192.000 e 222.000 yuan (R$ 26.700 a R$ 30.880). Equipado com rodas de 19 polegadas, sistema de som premium e um spoiler ativo que se levanta em alta velocidade, o 10 EM-P é a escolha ideal para quem busca performance e estilo.

Com tantas novidades e uma proposta que combina conforto e potência, o Lynk & Co 10 EM-P pode ser uma ótima opção para quem vive a rotina nas estradas, seja em passeios longos ou no dia a dia. Bem-vindo ao futuro da condução!