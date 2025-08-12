Mundo Automotivo

VW apresenta edição especial Barretos 70 da Amarok V6

Autor Rodrigo Campos
VW lança série especial Barretos 70 para Amarok V6
A Volkswagen resolveu dar um toque especial com a nova Amarok Barretos 70, em homenagem à 70ª Festa do Peão de Barretos, que rola entre 21 e 31 de agosto. Essa picape promete atrair muitos olhares, já que são apenas 200 unidades numeradas, todas pintadas na sofisticada cor Cinza Moonstone. Ela ainda traz adesivos e logos comemorativos do evento, sendo uma verdadeira homenagem aos amantes do agronegócio e do rodeio.

Essa versão é uma derivação da Amarok Extreme e vem acompanhada de alguns mimos adicionais, como capota marítima, um amortecedor na tampa da caçamba, tapetes de borracha e uma plaqueta numerada ao lado da alavanca de câmbio. Para completar, um detalhe na lateral exibe o adesivo que celebra os 70 anos da festa — um carinho para quem aprecia a cultura sertaneja.

## Design e Equipamentos

No geral, a Amarok Barretos 70 mantém todas as características que a Extreme já oferece. As rodas de 20 polegadas imponentes, pedaleiras esportivas e retrovisores pretos conferem um ar robusto e esportivo. E quem já teve a chance de ver a cor Cinza Moonstone em modelos como o Nivus e a Saveiro sabe que ela é, no mínimo, estilosa.

Em termos de potência, essa picape não decepciona. O motor V6 3.0 turbodiesel entrega 258 cv, podendo chegar até 272 cv em momentos de overboost, com torque de 59,1 kgfm. O câmbio automático de oito marchas e a tração integral 4Motion garantem uma condução eficiente e agradável, especialmente em viagens longas ou em estradas rurais, onde estabilidade e força são essenciais.

## Atrações na Festa

Além da Amarok Barretos 70, a Volkswagen vai marcar presença na Festa de Barretos com outros modelos que são puro charme. Tera, Nivus e T-Cross estarão no estande, além do Trio Agro, que conta com o Polo Robust, Saveiro Robust e a própria Amarok. Para os fãs da marca, há a Hípica VW, onde é possível fazer test-drives na Amarok V6. E para apimentar a experiência, o público vai poder se aventurar no “Labirinto Elétrico”, um desafio cronometrado que pode render um convite para o camarote — uma oportunidade imperdível!

## A Nova Geração da Amarok

Enquanto isso, nos bastidores, a Volkswagen já está mirando o futuro com a nova geração da Amarok, que deve chegar em 2027. Essa nova versão promete uma motorização híbrida e será fruto de uma parceria com a fabricante chinesa SAIC, utilizando como base a Maxus Interstellar X. O investimento para a produção em General Pacheco, na Argentina, chega a impressionantes US$ 580 milhões.

Essa “Amarok South America” vai adotar uma arquitetura que poderá acomodar motores a gasolina, diesel e híbridos. A tendência é que o foco esteja na eletrificação, deixando de lado o famoso V6 turbodiesel. A nova picape deve manter o porte robusto, com lanternas em LED e dimensões que a colocam bem próxima das picapes grandes, como a Ram 1500.

No entanto, os primeiros flagras da nova geração mostram que as mudanças visuais podem ser sutis, com faróis e grade que lembram bastante o design da Maxus. Seria essa uma estratégia semelhante à que a Fiat utilizou com a Titano? A expectativa é grande e a ansiedade dos apaixonados por carros só aumenta!

Quem ama dirigir já sonha em experimentar a nova Amarok, seja na estrada ou na cidade, onde a picape pode realmente brilhar!

