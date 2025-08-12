Fiat Mobi registra melhor desempenho em dois anos

Responsável por uma fatia significativa das vendas de carros no Brasil, o segmento dos hatches está sentindo um pouco de pressão. Em julho, foram emplacados 56.075 hatches, o que representa uma queda de 5% em relação ao ano passado. No entanto, mesmo com esse recuo, houve um crescimento de quase 10% em comparação a junho, muito provavelmente devido à redução do IPI.

Quando a gente olha para os modelos mais populares, o Fiat Mobi se destacou com 8.099 unidades vendidas, uma marca que não via desde julho de 2023. O Mobi está à frente do Renault Kwid, que registrou 3.726 vendas, uma queda considerável de 30% nas últimas semanas. O BYD Dolphin Mini também fez bonito, vendendo 3.011 veículos e superando a marca de 3 mil pela primeira vez desde abril do ano passado.

Disputa acirrada entre os hatches

Se você acompanha o mercado automotivo, sabe que a competição entre hatches é intensa. O Mobi, por exemplo, já abriu uma distância de mais de 11 mil unidades em relação ao Kwid. Essa diferença é um baita indicador de como a preferência dos consumidores anda. E se você já enfrentou um trânsito pesado, entende a importância de um carro que seja prático e econômico, como o Mobi.

As estrelas do momento

O VW Polo foi o grande líder em vendas no mês passado, com 12.940 emplacamentos. Isso foi o melhor desempenho que ele teve em 2025, e quase 70% desse total foram da versão Track. O desempenho do Fiat Argo também merece destaque, alcançando 9.966 unidades, um crescimento de 15% comparado ao ano passado. Ele está na sua melhor fase desde novembro de 2023.

Logo atrás, o Chevrolet Onix, que voltou ao pódio com 7.689 emplacamentos, também fez valer seu papel no mercado. Infelizmente, outros modelos, como o Hyundai HB20, tiveram uma queda de quase um quarto dos compradores em comparação ao ano passado.

Os números dos hatches compactos

Na tabela que mostra os hatches compactos, o Mobi se mantém firme na liderança:

1º – Fiat Mobi: 41.330 unidades totais

41.330 unidades totais 2º – Renault Kwid: 30.105 unidades totais

30.105 unidades totais 3º – BYD Dolphin Mini: 16.226 unidades totais

As vendas de hatches, como você pode ver, têm seus altos e baixos, mas é inegável como cada marca está se esforçando para atrair o consumidor. Se você curte fazer pequenas viagens, escolhas como o Mobi ou o Polo são bem recomendáveis.

O cenário dos hatches premium

Em uma categoria superior, o Mini Cooper lidera as vendas com 107 unidades, mantendo uma presença forte entre os hatches premium. O Audi A3 e o Honda Civic Type R também mostram sua força, cada um vendendo 12 unidades. Se você valoriza conforto e desempenho, esses modelos são uma ótima pedida.

Em resumo, os hatches continuam a ser uma escolha popular no Brasil, com cada modelo mostrando seu valor e competitividade. E quem sabe na próxima vez que você estiver dirigindo, encontre um desses modelos na estrada?