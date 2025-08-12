Globo investe em novos autores para novelas das 18h e 19h

A TV Globo está investindo fortemente na renovação do seu time de roteiristas para as novelas que vão ao ar nas faixas das 18h e 19h. Essa ação inclui a orientação de projetos por autores já experientes e a formação de novos talentos. A intenção é diversificar e modernizar o conteúdo das novelas.

Um dos mentores dessa nova fase é Ricardo Linhares, que está supervisionando dois projetos: um para o horário das 19h, escrito por Juan Jullian, que já colaborou na novela "Dona de Mim", e outro para as 18h, que está sendo desenvolvido pelas autoras Carla Faour e Julia Spadaccini, conhecidas pela série "Segunda Chamada". Além deles, também voltaram à emissora as autoras Ana Maria Moretzsohn e Glória Barreto, que atuarão como supervisores, ajudando a guiar novos roteiristas.

Formação de Novos Talentos

A emissora planeja relançar a oficina "Cria Globo", que ocorreu em 2023 e 2024 e foi criada para preparar escritores para as diferentes faixas de novelas. O treinamento do ano passado focou na faixa das 18h e contou com participantes como Renata Corrêa, Martha Mendonça, Nilto Fernandes, Jaqueline Souza e Wendell Bendelack, além de Cleissa Martins. Por outro lado, a oficina voltada para a faixa das 19h, realizada no mesmo período, reuniu Juan Jullian, Thais Pontes, Renata Andrade, entre outros nomes conhecidos no meio.

Próximas Estreias na Dramaturgia

A estreia de novas novelas está prevista para as próximas semanas. Na faixa das 18h, após "Êta Mundo Melhor!", será lançada "A Nobreza do Amor", projetada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr. Já às 19h, após "Dona de Mim", entrará no ar "Coração Acelerado", escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

Se tudo ocorrer como esperado, o projeto de Juan Jullian pode começar a ser produzido no segundo semestre de 2026, sendo exibido logo após "A Nobreza do Amor". Similarmente, o trabalho de Carla Faour e Julia Spadaccini está previsto para ser realizado após "Coração Acelerado", também no segundo semestre do próximo ano. Vale ressaltar que todas as novas produções passam por uma última avaliação antes de serem confirmadas oficialmente.

Essa renovação no time de roteiristas e as novas produções visam não apenas manter a qualidade das novelas, mas também atender ao público moderno em busca de histórias relevantes e envolventes.