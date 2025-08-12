VW Tera descontinua série especial The Town

A série especial Volkswagen Tera The Town foi lançada em parceria com o festival de música The Town, mas já não faz mais parte do catálogo. Essa edição, disponível para a versão mais equipada, a High TSI, foi uma aposta da Volkswagen, que viu uma grande chance de brilhe na estreia desse SUV compacto durante um dos maiores eventos musicais do Brasil, que rola em setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Essa série especial não economizou nos detalhes. Com emblemas únicos nas colunas traseiras, teto pintado de preto e rodas escurecidas, o Tera The Town trazia um visual que chamava a atenção. Era uma maneira de conectar o modelo com o ambiente vibrante do festival, além de criar uma expectativa ainda maior em torno do SUV.

Agora, com o fim da edição especial, a versão topo de linha do Tera é a High, que custa R$ 141.890. Ela pode vir equipada com o pacote Outfit, disponível por R$ 2.330. E o que esse pacote oferece? Bancos revestidos parcialmente em couro, retrovisores e maçanetas na cor Preto Ninja, rodas de liga leve escurecidas de 17” e, claro, um teto que combina com tudo isso.

Se você está por dentro das novidades, sabe que o Tera também teve sua primeira aumento de preço. Por um lado, isso é diferente do que outras montadoras, que estão reduzindo preços. Aqui, o Tera tende a ficar mais “caro” em comparação com concorrentes como o Fiat Pulse, que agora tem uma versão manual por R$ 98.990. O Tera, por sua vez, sobe e fica R$ 6.900 acima do modelo da Stellantis.

Reajustes e Comparações

A tabela de preços do Volkswagen Tera ficou assim:

Tera MPI : R$ 105.890 (aumento de R$ 1.900)

: R$ 105.890 (aumento de R$ 1.900) Tera TSI MT : R$ 118.890 (aumento de R$ 1.900)

: R$ 118.890 (aumento de R$ 1.900) Tera Comfort TSI AT6 : R$ 128.890 (aumento de R$ 1.900)

: R$ 128.890 (aumento de R$ 1.900) Tera High TSI AT6: R$ 141.890 (aumento de R$ 1.900)

Com tantas opções, a Volkswagen fez um serviço de casa em relação a segurança e tecnologia. Todos os modelos têm alerta de colisão e frenagem automática. A central multimídia VW Play de 10’’ e os painéis digitais são um toque a mais para quem gosta de estar atualizado na estrada.

O Tera conta com duas opções de motor: a versão 1.0 MPI, que é aspirada, e a 170 TSI, que entrega um desempenho bem interessante para um SUV nesta faixa de preço. O motor 1.0 tem 77/84 cv e o 170 TSI vai de 109/116 cv, ambos com câmbio manual de 5 marchas.

Um ponto que muitos entusiastas de carros notam é que, quando a estrada fica pesada, um câmbio esperto faz toda a diferença. E o Tera parece ter pensado nisso, oferecendo boas opções para quem precisa de conforto e, claro, performance.

Finalmente, para quem vai aproveitar o Tera em família ou em passeios, o porta-malas com espaço para 350 litros é uma mão na roda. Pra viagens curtas ou longas, não vai faltar espaço para as bagagens.