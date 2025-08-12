Volkswagen Saveiro para CNPJ com desconto de até R$ 20.803

A Volkswagen está de olho nas empresas e produtores rurais com uma oferta imperdível para a Saveiro. São quatro versões disponíveis com condições especiais para vendas diretas. E o melhor? Essa promoção vai até 31 de agosto, garantindo descontos que podem ultrapassar R$ 20 mil. Ótima chance para quem precisa de uma picape robusta e com bom espaço!

Falando em espaço, estas versões têm caçamba que carrega até 715 kg e um volume de 924 litros. Ideal para quem precisa transportar carga com frequência. Se você já dirigiu por estrada, sabe como é importante ter um carro que aguente o trabalho.

Vamos aos detalhes das opções. A versão Robust CS 1.6 MSI vem com preço de tabela a R$ 109.490, mas se você tem CNPJ, o valor cai para apenas R$ 88.686,90. Isso representa uma economia de R$ 20.078,40. Um baita desconto, né?

Se preferir algo um pouco mais completo, a Trendline CS 1.6 MSI, que custa R$ 125.490 no varejo, pode ser sua por R$ 105.411,60 no programa de vendas diretas, também com o mesmo desconto que a Robust.

Agora, para quem não dispensa a cabine dupla, a Robust CD 1.6 MSI tem o preço de mercado de R$ 126.490, mas você pode levar para casa por R$ 102.456,90 — um abatimento de R$ 24.033,10! E a linha se destaca ainda mais com a Extreme CD 1.6 MSI, que normalmente custa R$ 130.490. Para as vendas diretas, o preço é R$ 114.831,20, um desconto de R$ 15.658,80.

Vale lembrar que essa picape vem com o motor 1.6 aspirado que entrega 116 cavalos de potência e um torque de 16,1 kgfm. Ele é acoplado a um câmbio manual de cinco marchas, perfeito para quem gosta de sentir o controle nas mãos.

Se você tem pressa, a versão com cabine simples vai de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos e pode atingir até 181 km/h. Para as versões com cabine dupla, o desempenho é um pouco mais contido: 0 a 100 km/h em 10,1 segundos e uma velocidade máxima de 179 km/h.

Com todas essas opções, não é à toa que a Saveiro continua sendo uma escolha popular entre os motoristas brasileiros que precisam de um veículo prático e eficiente. Fica aqui a dica: aproveite a promoção enquanto há tempo!