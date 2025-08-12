Citroën reduz preço do C3 Aircross Shine em R$ 28.053 para PcD

O Citroën C3 Aircross Shine está com uma oportunidade imperdível para o público PcD. A promoção de vendas diretas vai até 31 de agosto e garantir a isenção de IPI pode fazer toda a diferença no bolso. Não esqueça: quem se qualifica pode ainda receber um bônus de fábrica. Vale lembrar que, depois da compra, o carro só poderá ser vendido após dois anos.

Para quem está de olho na versão Shine Turbo 200 CVT com sete lugares, o preço de tabela é de R$ 145.690. Mas para quem se enquadra nas regras para PcD, o valor despenca para R$ 117.637, resultando em uma economia de R$ 28.053. Esses números foram confirmados pelo portal Fipe Carros em parceria com a concessionária Jorlan.

Se você está pensando em aproveitar essa chance, vale saber que para ter acesso ao benefício, é necessário apresentar alguns documentos. Isso inclui exames que comprovem a deficiência e um laudo médico assinado por um profissional que esteja credenciado no Detran. Depois, uma avaliação em uma clínica autorizada vai gerar o laudo que libera a compra com isenção.

Documentação necessária para isenção de IPI

Aqui estão os documentos que você precisa reunir:

Termo de curatela se o veículo for comprado em nome de alguém maior de 18 anos que não tenha capacidade legal.

se o veículo for comprado em nome de alguém maior de 18 anos que não tenha capacidade legal. Formulário de solicitação de isenção de IPI , disponível na Receita Federal.

, disponível na Receita Federal. Laudo médico e CNH especial em duas cópias autenticadas pelo Detran.

em duas cópias autenticadas pelo Detran. Cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência.

de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência. Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda . Se você não declara, deve apresentar um comprovante de isenção ou uma declaração assinada pelo responsável se for dependente.

. Se você não declara, deve apresentar um comprovante de isenção ou uma declaração assinada pelo responsável se for dependente. Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

O que oferece o Citroën C3 Aircross Shine?

Sob o capô, o C3 Aircross Shine vem com um motor 1.0 turbo que não é só econômico, mas também entrega uma potência de até 130 cv e torque de 20,4 kgfm. O câmbio automático de 7 marchas facilita a vida na hora de enfrentar o trânsito do dia a dia, deixando a condução muito mais fluida.

No quesito conforto e segurança, ele não decepciona. Os bancos com revestimento premium, os assentos traseiros rebatíveis com Isofix e Top Tether são verdadeiros achados, especialmente para quem viaja com crianças. As luzes diurnas em LED e o monitoramento de pressão dos pneus (ITPMS) trazem mais segurança. É como um pequeno assistente a bordo.

A central multimídia Citroën Connect de 10″ também é destaque. Com tela sensível ao toque, espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, fica muito fácil controlar seu smartphone enquanto dirige. Além disso, a câmera de ré e os sensores de estacionamento traseiros podem salvar você de algumas balizas mais complicadas por aí.

E se você gosta de dirigir com estilo, o C3 Aircross vem com rodas de liga diamantadas aro 17″, volante com revestimento premium, e todos os vidros elétricos com função one touch e antiesmagamento.

Citroën C3 Aircross Shine para PcD de agosto de 2025

Para finalizar, aqui vai um resumo dos preços:

Versões Preços de tabela Preço para PcD Descontos Shine Turbo 200 CVT 7L R$ 145.690,00 R$ 117.637,00 R$ 28.053,00

Um ótimo momento para quem procura um SUV confortável, espaçoso e recheado de tecnologia!